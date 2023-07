Rasir allait chercher le premier pc du match à la 5e minute. Vanden Borre ttrouvait le côté stick de Bing. Ce premier quart ne débouchait sur rien d’autre. Certes, les Belges dominaient à la balle, mais elles ne parvenaient pas à entrer dans le cercle de manière intéressante. De son côté, Aisling D’Hooghe regardait la balle de loin.

Le deuxième quart démarrait par une accélération de Versavel qui n’était pas loin d’obtenir un 2e pc. Puis, White était à la réception d’un centre, mais ne l’exploitait pas. Le visage semblait plus offensif. Les Américaines attendaient la 22e minute pour passer Brasseur et offrir un beau centre. Tamer était au deuxième poteau, mais elle ne touchait pas la balle. Dans la foulée, Versavel accélérait en bord de cercle et servait Bonami dont le tir était dévié par Mariën (2-0). Struijk et Rasir demandaient la video pour obtenir un deuxième pc à la 28e minute. Elles n’obtenaient pas gain de cause. Struijk armait une frappe à 35 secondes de la fin de première mi-temps. Elle était contrée. Hillewaert, aussi, tirait en bord de cercle.

Le troisième quart était assez soporifique dans les cercles. On attendait la 40e minute pour voir un centre américain dévié loin du but de D’Hooghe. Il manquait de vitesse dans le jeu belge pour déborder des Américaines bien dans les duels. A la 43e , un centre de Vanden Borre ne trouvait pas le stick de Belis. Les Reds demandaient la video. A nouveau, aucune décision ne pouvait être prise.

Le danger se précisait dans le 4e quart. Belis était proche du 3-0. Hillewaert allait chercher le 2e pc du match (kick) à la 50e minute. Vanden Borre était contrée et Vandermeiren tirait à côté de la balle. Sur la phase suivante, Breyne offrait le 3e pc. Cette fois, Vanden Borre transperçait la ligne américaine. A la 55e minute, Versavel était touchée fautivement. Le stroke était obligatoire. Englebert assumait et le transformait côté stick. Les Américaines ne suivaient plus le rythme belge. Le quatrième pc (kick) était accordé à la 56e minute. Versavel était contrée fautivement. Puis, Versavel ne cadrait pas. Les Reds s'amusaient durant les dernières minutes de ce match à sens unique. A la 59e minute, Belis obtenait encore un pc. Il était mal donné.

Le top 3 reste jouable pour les Belges.

En un coup d’oeil

Belgique – USA 4-0

Belgique : D’Hooghe ; Breyne, Vanden Borre, Brasseur, Puvrez ; Vandermeiren, Struijk, D. Mariën ; Englebert, ‘T Serstevens, Bonami ; puis Rasir, White, Versavel, Gerniers, Hillewaert, Belis

USA : Bing ; Tamer, Rodgers, Wolgemuth, Zimmer, Golini, Hoffman, Hammel, Kisha, Deberdine, Caarls ; puis Grega, Gonzales, Yeager, Crouse, Lepage

Arbitres : MM. S. Wilson et A. Keogh

Les buts : 5e Vanden Borre sur pc (1-0), 24e Mariën (2-0), 51e Vanden Borre sur pc (3-0), 55e Englebert sur stroke (4-0)

Penalty corner : Belgique (2/6) et USA (0/0)

Belgique – Pays-Bas 0-2

53e De Waard sur pc (0-1), 60e Matla (0-2)

Classement (16 matchs)

1. PAYS-BAS (15 m.) 43 points ; 2. Argentine 32 ; 3. Australie 31 ; 4. Belgique (14) 27 ; 5. Allemagne (15) 26 ; 6. Grande-Bretagne 21 ; 7. Chine10 ; 8. Nouvelle-Zélande 10 ; 9. USA 7.

Reste à jouer

Belgique – Pays-Bas Mardi 18h10

Belgique – USA Mercredi 20h40