Belgique – Pays-Bas 2-4

Belgique : Vanasch ; Stockbroekx, Van Doren, Luypaert, Hendrickx ; Denayer, Kina, Wegnez ; Onana, T. Stockbroekx, van Aubel ; puis Van Oost, Van Dessel, de Sloover, Dohmen, Ghislain, Charlier

Pays-Bas : Blaak ; Balk, van Dam, T. Brinkman, Wortelboer, Hoedemakers, Bijen, van Heijningen, Janssen, Blok, de Vilder ; puis Reyenga, Middendorp, J. Brinkman, deMol, Pieters

Arbitres : M. M. Madden (Eco) et Mme S. Wilson (Eco)

Carte verte : 13e Middendorp

Les buts : 6e van Dam (0-1), 19e Hendrickx sur pc (1-1), 21e Janssen sur pc (1-2), 26e Brinkman (1-3), 32e Hendrickx sur pc (2-3), 47e Burkhardt (2-4)

Penalty corner Belgique 2/4 et Pays-Bas 1/2

Les Belges, qui ont cédé leur titre de champion du monde en janvier à l’Allemagne, ont laissé filer une deuxième finale six mois plus tard. Certes, remporter la Pro League n’a aucune valeur, mais les Lions sont tombés à deux reprises en une semaine sur une équipe plus forte qu’eux. Pour le moment, les Pays-Bas évoluent un ton plus haut. Ils ne sont pas numéro un mondial par hasard. Entre les Allemands, les Néerlandais et les Belges, le championnat d’Europe en août à Moenchengladbach s’annonce passionnant.

Durant la première mi-temps de cette finale, les Pays-Bas ont assumé leur statut de numéro un. Ils ont d’abord profité d’une erreur de De Sloover pour inscrire le premier via un tir croisé de van Dam. Ensuite, ils ont été aidés par deux erreurs de placement défensif. Sur le premier, Stockbroekx devait concéder le pc transformé par Janssen. Sur le troisième but, Balk était oublié sur la baseline tout comme Brinkman seul au deuxième poteau. Dans le jeu, les deux meilleures nations du monde se valaient. Côté belge, Hendrickx a inscrit un but qui récompensait un temps fort de 10 minutes. À la pause, le bilan restait décevant dans le clan des Reds.

La réaction tombait vite en deuxième période. Onana était parfait pour amener le 4e pc belge. Hendrickx le convertissait. Les Reds dominaient l’ensemble de ce 3e quart à l’image de cette action qui finit par une déviation d’Onana à la 41e minute. La balle filait de peu à côté. Le suspense s’envolait sur cet envoi de Burkhardt venu de nulle part à 13 minutes de la fin.

Cette défaite imposera aux Belges de trouver de nouvelles solutions pour relever le défi hollandais à six semaines de l’Euro.

À cause des deux défaites contre les n°1 mondiaux, les Belges achèvent la campagne à la deuxième place. L’essentiel était ailleurs. Des jeunes ont pris la taille XXL comme Onana ou Van Dessel.