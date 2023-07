Sélection des Red Lions pour l’Euro : un défenseur sacrifié et un carnage en attaque

Très vite, on peut en enlever pour le moment quatorze. Simon Gougnard a mis sa carrière entre parenthèses durant cet été. Ensuite, dans le désordre, Crols, Englebert, Vandenbroucke, Raemdonck, Wilbers, Willems, Hellin, Duvekot, Hainaut, Van Marcke, De Gratie et Feldheim ne figurent pas encore dans les plans.

Il reste donc 24 joueurs qui présentent le niveau requis aujourd’hui pour porter le maillot belge à l’Euro.

1. Qui s’est rapproché d’une sélection à l’Euro grâce au mois de juin ? Van Dessel, Onana et les deux Stockbroekx

Nous avons d’abord effectué une liste reprenant le nombre de matchs disputés par chaque Red Lion durant les dernières semaines de Pro League. Elle ne livre qu’un seul enseignement intéressant. Le T1 en a profité pour voir un maximum Van Dessel et le revenant M. Stockbroekx. Ils ont disputé les 12 matchs. Il a aussi aligné très souvent les jeunes Onana (10), T. Stockbroekx (9) et Ghislain (9). Les autres jeunes étaient surtout là en raison des circonstances. Quant aux anciens qui ont peu joué comme Boon, Kina, Hendrickx ou Vanasch, ils avaient de bonnes raisons de ne pas être là.

2. Combien de joueurs seront-ils repris par ligne ?

La sélection qui sera dévoilée au début du mois d’août doit comporter 18 Red Lions sans omettre les deux réservistes qui resteront à la maison. Michel van den Heuvel doit puiser dans un vivier de 24 joueurs. Vu les forces des différentes lignes, il est fort probable qu’il sélectionne six défenseurs, cinq milieux et cinq attaquants ainsi que deux gardiens.

3. Aucun suspense pour les gardiens

Parmi les 18 noms retenus figurent deux gardiens. Vincent Vanasch sera le titulaire à ce poste alors que Loic Van Doren devra encore patienter. Simon Vandenbroucke reste le numéro trois et donc absent. Le duo Vanasch-Van Doren sera présent en Allemagne car les deux keepers figurent parmi les 18.

4. En défense, il faudra sacrifier Stockbroekx ou Van Oost

Michel van den Heuvel devrait prendre six défenseurs. La défense est la ligne la plus qualitative. Il ne fait aucun doute que Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover et Loick Luypaert seront du voyage. Il reste une place pour Manu Stockbroekx ou Max Van Oost. Poncelet accuse un retard pour le moment. Stockbroekx, qui faisait partie de la sélection championne du monde en 2018, n’a pas vécu l’ivresse d’un grand tournoi depuis quatre ans. Il a joué le feu en juin. En plus, il est premier sorteur quand Wegnez n’est pas sur le terrain. Il devrait avoir l’avantage sur l’un des patrons de la défense à l’avenir. Max Van Oost présente toutes les qualités, mais il fait face à une concurrence impitoyable. Personne n’a oublié son dépannage au Mondial en janvier. Il a tout pour lui. Son absence sera aussi un signal catastrophique auprès des plus jeunes.

5. Au milieu, aucune victime n’est à déplorer

La ligne du milieu est très simple car Simon Gougnard s’est retiré pour l’été. Le T1 prendra cinq joueurs : John-John Dohmen, Felix Denayer, Antoine Kina, Victor Wegnez et le jeune Arno Van Dessel. Pour l’heure, il n’y a pas réellement de sixième candidat au niveau. Biekens doit encore évoluer. Van Dessel jouerait alors son premier grand tournoi. Il peut être milieu droit ou attaquant droit.

6. En attaque, il y aura des grands déçus

Les Red Lions ne pourront aligner que cinq attaquants. Les cas de Florent van Aubel et de Nicolas De Kerpel sont clairs. Le jeune Nelson Onana, aussi, y sera. Il apporte une énergie et une fraîcheur précieuse. Il prendra part à son premier monument avec les ‘A’. Les deux dernières places offrent de nombreuses possibilités. Il reste Tom Boon, Cédric Charlier, Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns, Thibault Stockbroekx et Nicolas Ghislain. Ghislain est encore un peu trop court. Stockbroekx mériterait sa place sans aucun doute, mais il devra probablement se contenter d’un job de réserviste. Entre les quatre derniers, tout dépendra des profils recherchés par Michel van den Heuvel. Le sleep de Cosyns, la volonté de Dockier, la puissance de Charlier et l’efficacité de Boon, les quatre ont un profil très différent. Laisser Tom Boon à la maison semble peu probable vu l’aura du double Stick d’or qui est aussi capable de marquer dans toutes les positions et de dépanner sur pc. Il doit faire plus d’effort dans son rôle défensif. Cédric Charlier, en petite forme en juin, a cette capacité de se métamorphoser lors d’un grand tournoi. Dockier, c’est une force tranquille qui marque aux bons moments. Quant à Cosyns, il est précieux sur pc et à la balle, mais il a été écarté lors des quatre derniers matchs de Pro League. Faut-il y voir un signe ?

7. La sélection de l’Euro sera-t-elle la même que celle des JO ?

Plus que probablement oui. Si les Red Lions venaient à rater leur Euro à cause de tensions internes, la donne pourrait être différente, mais les Red Lions forment avant tout une famille. Ces frères sont solidaires. Ils se battront tous pour le bien commun. Il est bon de rappeler que deux des sélectionnés pour l’Euro devront encore sauter pour les JO. Mais, ça, c’est une autre histoire….