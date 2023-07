Chez les garçons, les Belges avaient battu les Allemands (3-2) en phase de poule, mais la finale s’est achevée sur un score inversé. A la 22e minute, Langendries répondait au but de Kossel, mais les Allemands faisaient le break (3-1) à la 53e minute via Wex. Les jeunes Belges relançaient le suspense par Fauchey à la 58e minute (3-2). Le capitaine Sacha Jochmans n’a pu imiter la génération précédente qui avait été championne en 2009 et 2011. Depuis ce dernier sacre, les Belges avaient dû se contenter d’une troisième place en 2016 à Cork. C’est dire si ce résultat de 2023 est de bon augure pour l’après-JO 2028 à Los Angeles. Les protégés de Benjamin Van Hoof ont battu aux shoot out les Pays-Bas en demi-finale (2-2, SO 3-2). Ils ont mis des raclées à l’Écosse (8-1) et à l’Irlande (8-0). Ils ont battu l’Allemagne en phase de poule (3-2) et l’Autriche (2-0). Il leur a manqué un but en finale pour aller au bout de leur rêve.

Du côté des girls, le coup est passé encore plus près. Elles aussi ont pleuré en mettant leur médaille d’argent autour du cou. Elles ont perdu en finale au terme des shoot out face aux Allemandes (0-0, shoot out 2-3). Dewaet et Verschuere ont marqué leur SO, mais Delva, Balon-Perrin et Delhalle n’ont pu les copier. Coachées par Joy Jouret, les Belges n’ont jamais été aussi près du Graal. En 2018 à Santander, elles avaient perdu 5-0 en finale contre les Pays-Bas. Historiquement, les Belges voguaient entre les 4e et 7e places. Cette 12e édition a été marquée par la 5e place des Oranjes qui ont soulevé le titre à huit reprises. En six matchs, les Belges n’ont encaissé que… trois buts ! Une moyenne digne des Red Lions ! En phase de poule, elles ont battu l’Écosse (3-1), l’Irlande (5-1), la France (5-0) et concédé un partage (0-0) contre l’Allemagne. En demi-finales, elles ont battu les Anglaises (3-1).