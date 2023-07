Les arbitres de DH menacent de faire grève lors de la reprise en septembre

Ce “collectif d’arbitres nationaux” regroupe 30 de nos meilleurs referee, soit l’immense majorité des arbitres de DH. S’ils soulignent l’évolution remarquable du hockey belge ces 15-20 dernières années, ils ne cachent pas leur déception d’avoir été oubliés dans les plans de développement. “Le hockey en Belgique a connu une professionnalisation sans précédent”, dit le communiqué qui insiste sur le fait que “la Fédération belge ainsi que les clubs ont bénéficié d’une augmentation exponentielle de leurs moyens humains et financiers grâce à une importante croissance des affiliés et au soutien de partenaires institutionnels et privés.”

De la fédération aux joueurs en passant par les clubs, tous les acteurs ont vu leurs budgets ou leurs rémunérations évoluer de manière significative. Tous sauf… les arbitres. “Cependant, il est regrettable de constater que les arbitres n’ont que très peu bénéficié de cette augmentation des moyens dans le hockey. Nos rémunérations sont, par exemple, restées inchangées depuis 15 ans, et pire encore, elles sont désormais soumises à une taxe de 10 % depuis 2021.”

Les arbitres reprochent à la fédération belge un immobilisme coupable. “L’encadrement dont nous disposons n’a pratiquement pas évolué au cours de la dernière décennie.”

Lucides dans leurs revendications, les arbitres reconnaissent quelques avancées ces dernières années comme “l’adaptation de la participation aux frais kilométriques conformément à la législation en vigueur depuis la saison 2022-2023, l’accès à la plateforme vidéo Hudl pour nous permettre de revoir nos matchs et l’introduction des ‘match officials’pour nous permettre de nous concentrer sur le déroulement de la rencontre.”

Des petits pas positifs, mais insuffisants. Les arbitres ont consenti à de lourds sacrifices pour suivre l’évolution du jeu. Ils suivent tous un programme physique strict. Certains mettent la main à la poche pour s’adjoindre les services d’un coach mental. Ils multiplient tous les heures d’analyses videos. Depuis la nuit des temps, les arbitres constituent l’élément essentiel pour la bonne tenue d’un match. Ils en ont conscience et bossent en conséquent.

L’ARBH se mure dans le silence

Alors, quand l’ARBH vient leur mettre des bâtons dans les roues, ces authentiques passionnés sont prêts à quitter le terrain. La goutte d’eau dont il est question, c’est la suppression des ‘match officials’pour une question de… budget.

“Nous avons récemment appris avec une profonde inquiétude l’annonce concernant la suppression des ‘match officials’à partir de septembre 2023, en raison de l’absence d’accord sur la refacturation de leurs prestations par la Fédération aux clubs de division d’honneur au même titre que celles des arbitres. Nous considérons cette décision comme incompréhensible au vu du coût estimé par saison et par équipe de division d’honneur, moins de 1.000€ et au rôle essentiel rempli par les match officials.”

Et la lettre de conclure : “Dans l’éventualité où aucun accord satisfaisant ne serait trouvé entre la Fédération et les clubs de Division Honneur concernant la prise en charge des prestations des ‘match officials’ainsi qu’un engagement clair de la part des clubs et de la Fédération de revaloriser à court terme les moyens alloués à l’arbitrage, nous nous voyons contraints de prendre une mesure extrême. Nous envisageons de remettre en question nos disponibilités pour la reprise de la compétition en septembre.”

L’ARBH a choisi de ne pas communiquer envers les médias sur cette question. “Nous ne souhaitons pas répondre par l’intermédiaire des médias. Nous préférons entrer en discussion directe avec toutes les parties concernées”, dit un mail laconique de la fédé.

La balle ou plutôt le sifflet est dans leur camp. Le championnat reprend dans 51 jours si tout va bien.