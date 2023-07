L’adage dit : “Sans arbitre, pas de match !”. En hockey, il est plus nuancé. “Sans arbitre ni match officials, pas de match !” Depuis 2016, la fédération a soulagé les arbitres en nommant un garant de la bonne tenue de tout ce qui se passe sur les bancs. Le MO joue un rôle capital au même titre que les arbitres. Ils gèrent la question administrative, la bonne sécurité du terrain, le respect des valeurs,… Au fil des ans, le ‘MO’s’est installé dans le paysage. Plus personne n’imagine aujourd’hui un match sans lui. Et pourtant, l’ARBH vient d’effacer ce job discrètement. La cause ? L’argent ! En 2016, elle avait pris le budget des ‘MO’sur celui de l’arbitrage (soit 20 %). Aujourd’hui, la fédération et la Top Hockey League (c’est-à-dire les clubs) se rejettent la responsabilité des ‘MO’. En d’autres termes, personne ne veut les payer. Donc, il est plus facile de les dégager. Une véritable honte dans un pays où les sommes dépensées pour aligner une équipe de DH ou pour permettre aux Lions et Panthers de jouir du meilleur programme possible sont colossales. Les ‘MO’ainsi que les arbitres demandent certes une revalorisation salariale en adéquation avec leur investissement, mais ils réclament surtout un respect de leur métier. Etre arbitre aujourd’hui est tout sauf une sinécure. Les joueurs, les entraîneurs, les spectateurs, les journalistes, tout le monde est prêt à les défoncer à la moindre erreur. Alors, si on faisait plutôt le pari de les aider en les mettant dans de meilleures conditions ?