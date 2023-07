C’est l’heure de la reprise pour les hockeyeurs

Justement, la plupart des clubs ont fixé la reprise des entraînements collectifs ce lundi, soit à six semaines de la première journée de DH. Un luxe ? La vérité est plus nuancée.

“Comme dans d’autres clubs, nous sommes privés de nos internationaux”, commence le génial tacticien Pascal Kina. “Je passerai le mois d’août avec de nombreux jeunes ce qui me permettra de voir aussi ce qu’ils peuvent apporter.” Gand héberge des internationaux belges, français, irlandais sans oublier les U18 et U23.

La porte des entraînements ne s’ouvrira qu’à ceux qui montrent… patte blanche. Si un joueur n’a pas les standards requis sur un plan de l’endurance, il ira d’abord courir. “Depuis notre titre de champion de Belgique, mon noyau a reçu deux semaines de vacances avant d’entamer un programme physique individuel. Les joueurs ont passé un test avant les vacances. Lundi, ils passeront à nouveau le test. S’ils ont bien bossé, il n’y aura pas de souci. Sinon, ils vont courir plus que les autres.”

Le staff mettra les six prochaines semaines à profit pour remettre tout le monde d’attaque. “Lundi, nous remettons l’intensité.”

À l’heure actuelle, il est de plus en plus rare d’assister à des sessions molles sur un terrain. Les séances sont préparées en amont afin de grandir au fil des semaines. Pour pimenter le tout, les équipes jouent une petite dizaine de matchs amicaux. “Ils sont importants”, insiste Pascal Kina. “Nous en profitons pour travailler certains aspects de jeu. Sur ces matchs, je peux aussi voir l’apport d’un petit jeune. En général, je récupère mon onze de base durant la semaine précédant la reprise.”

guillement Je ne comprends pas ce qui empêchait de fixer la reprise le dimanche 17 septembre

Cette année, le championnat d’Europe s’achève le 27 août. Souvent, les Red Lions et autres internationaux ont besoin d’une semaine de break ce qui n’arrange pas les clubs. “Je ne comprends pas ce qui empêchait de fixer la reprise le dimanche 17 septembre”, s’étonne le T1 gantois. “Si les internationaux ne respectent pas les moments de repos, le risque de blessure grandit.” Or, les Red Lions entrent dans la saison pré-olympique. Après chaque grand événement international, c’est le même refrain. Le calendrier n’est pas extensible alors qu’il faut y caser de plus en plus d’entraînements et de matchs. Pendant que les Red Lions préparent l’Euro en août, d’autres jeunes lutteront pour accrocher une place dans le noyau de DH. Tous se retrouveront le dimanche 10 septembre… à condition que les arbitres ne soient pas en grève…