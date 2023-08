La sélection des Panthers pour l’Euro : 4 jeunes lancées

La sélection en détail Si Elena Sotgiu semblait bien sûre de sa place, il fallait savoir si Aisling D’Hooghe (214 sélections et en place depuis les JO de 2012) allait devoir céder sa place à Elodie Picard : le T1 a tranché en faveur de l’expérience. En défense, il a fait confiance à ses cadres Brasseur, Vanden Borre et Puvrez, Blockmans et Breyne rajoutant de la jeunesse à la ligne de base de l’équipe. C’est Hillewaert qui fait les fraisde cette sélection. Au milieu, la Belgique possède une des meilleures lignes européennes : pas de surprise donc puisque Vandermeiren, Nelen, Struijk et Gerniers seront de la partie.

Ehren apporte un nouvel élément avec la jeune Bélis. En attaque, c’est là que la concurrence était la plus rude ; les blessures de Raye et Ballenghien avait permis aux jeunes White et Bonami notamment de se mettre en évidence. Raye et Ballenghien sont revenues font partie la sélection, respectivement effective et réserve. Englebert monte à l’attaque avec Rasir, Versavel, White et Marien.

C’est une sélection bien balancée que le T1 néerlandais nous propose, avec toutefois un jolipari sur le futur avec 4 jeunes qui entameront leur premier grand tournoi. Seule Pauline Leclef qui se plaint du dos a fait un pas de côté en attendant de pourvoir être en possession de ses moyens Pour ce qui est des réserves, Raoul Ehren compte sur les 6 joueuses qui n’ont pas été reprises dans les 18.

La sélection des 18 Red Panthers Gardienne : Sotgiu, D’Hooghe

Défense : Brasseur, Vanden Borre, Puvrez, Blockmans, Breyne

Milieu : Vandermeiren, Nelen, Struijk, Gerniers, Belis

Attaque : Rasir, Englebert, Versavel, White, Marien, Belis

Réserves : Picard, Hillewaert, ‘t Serstevens, Duquesne, Ballenghien, Bonami