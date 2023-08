Vendredi, le championnat d’Europe retourne en Allemagne. En 2011, les Red Lions avaient vécu une très belle émotion en arrachant la quatrième place. Aujourd’hui, ce bilan serait vu comme un échec cuisant.

Avec notre expert et ancien gardien des Red Lions Cédric De Greve, nous avions dressé le bilan au soir de l’Euro 2011 de Mönchengladbach. La quatrième place était accueillie avec un sentiment de grande fierté car elle qualifiait la Belgique pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. Il pointait à l’époque une défense qui cherchait “un grand patron de la trempe de Thomas Van den Balck”, un milieu avec Dohmen, Luycx et Truyens qui “n’avait rien à envier aux meilleurs mondiaux” et une attaque “qui était nettement meilleure à celle de l’Euro de Manchester en 2007.”

Douze ans plus tard, le souvenir de Mönchengladbach reste doux. L’objectif avait été atteint car l’Euro 2011 avait permis aux Belges de démontrer que la qualification pour les JO de 2008 n’était pas un feu de paille. Cette quatrième place confirmait le nouveau rang des Belges.

Aujourd’hui, beaucoup d’eau a ruisselé sur les terrains. L’équipe a fort changé. L’ambition aussi.

Revenons sur cette édition 2011. Comme Simon Gougnard est en pause-carrière et que Tom Boon n’a pas été repris, on ne retrouve que quatre joueurs actuels dans la sélection de Colin Batch : Felix Denayer, John-John Dohmen, Florent van Aubel et Cédric Charlier. Ils étaient les petits jeunes qui écoutaient les Olympiens. On ne parlait pas encore des Arthur (Van Doren et De Sloover), des Kina ou Wegnez. Les plans tactiques, aussi, ont beaucoup évolué.

En 2011, les patrons se nomment Xavier Reckinger (l’actuel T3), Maxime Luycx ou encore Jérôme Dekeyser. Ce sont eux qui ont poussé les portes de l’exploit en ramenant les Red Lions dans la grande famille olympique. Ils les ont maintenus avant de lancer la jeune génération sur une voie dorée.

Lors de la phase de poule, les Belges ont perdu face à l’Allemagne sans réellement pouvoir revendiquer plus (3-1). Ils ont ensuite fait le job face à la modeste Russie (7-1) avec les jeunes Gougnard, Boon et Charlier qui se sont montrés. Ensuite, ils ont offert une nuit de rêve à la vague rouge de supporters en battant l’Espagne 3-2. Le vainqueur filait en demi-finale et décrochait donc l’un des quatre tickets olympiques. Pourtant, le match avait très mal débuté. L’Espagne menait 0-2 à la pause. Vient ensuite ce shot en revers en bord de cercle de Maxime Luycx à la 40e. La lucarne tremble encore. Tom Boon égalisait à la 44e minute sur un pc provoqué par Thys. Le but qui changea l’histoire venait du stick de Dekeyser à huit minutes de la fin. Nul n’a oublié la course pleine de rage de Dekeyser qui célébrait en équipe son but. Il venait de dribbler le malheureux keeper espagnol.

Après ce succès contre l’Espagne, les Belges ont décompressé. Le momentum venait de passer. Les Reds perdaient ensuite en demi-finale contre les Pays-Bas (4-2) avant de s’incliner 2-1 (après prolongation) contre l’Angleterre. Ils revenaient au pays comme des héros malgré l’absence de médaille.

En 2023, ils retrouvent ce terrain riche en beaux souvenirs en espérant à nouveau décrocher un ticket olympique qui n’est distribué qu’à la nation qui remporte la médaille d’or le 27 août.