La fête à la maison en 2013, l’enfer en 2015, le paradis en 2019

Londres 2015 reste un souvenir très douloureux

En 2015, le successeur de Colin Batch, Jeroen Delmee, a vécu un enfer lors de l’Euro à Londres. Avec des demi-finales leur glisser qui se sont envolées à cause d’un nul contre… l’Irlande. Avant ce jour sombre, ils avaient été mis K.-O. par l’Allemagne (4-0) et avaient battu très péniblement la France (3-4).

À lire aussi

En 2017, à Amstelveen, les Red Lions, confiants après leur médaille d’argent aux JO, retrouvent la finale. En phase de poule, ils ont réduit au silence tout le Wagener Stadium d’Amstelveen en étrillant les Pays-Bas 5-0 au terme d’un de ces matchs où tout réussit. En demi-finale, les Belges avaient eu besoin de Vincent Vanasch sur shoot out pour battre les Allemands. Mais, les Pays-Bas s’étaient vengés en finale en chipant l’or à des Reds très frustrés par leur deuxième mi-temps. La génération commençait à recevoir le surnom de ‘net niet’.

La communion parfaite à Anvers en 2019

En 2019, les Belges ont à nouveau communié sur leur terre anversoise avec leurs fans. Cet Euro avait été parfait sur un plan sportif avec des victoires en phase de poule sur l’Espagne (5-0), l’Angleterre (2-0) et le Pays de Galles (6-0). En demi-finales, ils étaient virtuellement menés 3-0 par les éternels Allemands. Mais, Vincent Vanasch faisait annuler le but en voyant que la balle avait été arrêtée sur la phase de pc par une main allemande. Il venait de lancer la révolte belge symbolisée par ce but stratosphérique de Wegnez. En 16 minutes, Boon, De Kerpel, Wegnez et Charlier faisaient passer le score de 0-2 à 4-2.

En finale, les Espagnols, qui avaient créé la surprise en battant les Pays-Bas, n’ont pas existé (5-0). Enfin, les Belges, qui venaient d’être champions du monde, devenaient champions d’Europe.

L’édition de 2021 était plus discrète à cause du Covid. En effet, l’Euro se déroulait à moins d’un mois de leur départ pour les JO de Tokyo. Les Red Lions n’étaient pas loin du titre, mais il leur a manqué un shoot out en demi-finale contre les Pays-Bas (2-2, SO 3-1). Ils ramenaient la médaille de bronze en battant l’Angleterre 2-3 le 12 juin, soit tout juste un mois avant d’embarquer dans l’avion pour Tokyo.

Depuis la création de l’Euro de Bruxelles en 1970, les Belges ont participé à 18 éditions sur les 19. Ils ont remporté une médaille d’or (2019), deux d’argent (2013 et 2017) et deux de bronze (2007 et 2021). Ils ont disputé les demi-finales à neuf reprises.