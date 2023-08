Euro Hockey 2023: les quatre nouvelles Panthers décryptées par leur coach en club

Vanessa Blockmans, la puissance à l’état pur

Vanessa Blockmans face à la Chine. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Club : Watducks

Date de naissance : 4 avril 2002

Position : Défense

Caps : 22

Il y avait trois filles pour deux places : Breyne, Blockmans, Hillewaert. Finalement, Blockmans a reçu sa chance. À 21 ans, elle sort de trois saisons disputées dans le championnat des Pays-Bas (Laren) où elle a appris à préserver son corps des blessures. Le Watducks a eu le nez fin en rapatriant cette joueuse très puissante. “Physiquement, elle est plus aguerrie qu’il y a trois ans, explique Arnaud Massaert qui la coachera la saison prochaine. Ses blessures appartiennent au passé. Elle a déjà suivi beaucoup d’entraînements avec les Red Panthers. Son volume de jeu est bon. Vanden Borre prend beaucoup de place à l’arrière, mais Vanessa est une bonne alternative. Elle a une longue passe puissante. Elle voit le jeu. Elle peut jouer dans l’axe ou sur le côté. Elle peut s’améliorer au niveau de sa patience.”

Camille Belis, l’explosivité

Belgium's Camille Belis fights for the ball during a game between Belgium's Red Panthers and China, match 1 (out of 12) in the group stage of the 2023 Women's FIH Pro League, Saturday 27 May 2023 in London, United Kingdom. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Club : Braxgata

Date de naissance : 23 octobre 2004

Position : Milieu

Caps : 12

Camille Belis, c’est la surprise du chef. La benjamine du noyau a profité de la blessure de Pauline Leclef, mais elle ne vient pas faire de la figuration. Son ancien coach à l’Orée, Dorian Thiéry, n’est pas surpris de la voir à Mönchengladbach. “Elle a un profil qui me fait penser à Lotte Englebert, commence-t-il. Camille est explosive. Elle peut casser les lignes à la balle car elle est une véritable athlète. Elle est capable de mettre la pression dans le milieu. Elle aime les espaces en accélérant sur 5, 10 ou 20 mètres, mais elle peut aussi jouer collectivement. Elle amènera des balles dans les 25. Son rendement dépendra de sa gestion mentale. Si elle se sent bien dans l’équipe et dans sa vie privée, elle peut tout exploser. Quand elle a des soucis, elle peut se poser mille questions.”

Emily White, des dribbles qui donnent le tournis

Emily White a profité de la Pro League pour se mettre en évidence. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Club : Watducks

Date de naissance : 20 septembre 2004

Position : Attaque

Caps : 14

À l’instar de Nelson Onana, la sélection d’Emily White a vite sonné comme une évidence. Elle n’a que 18 ans. En juin, elle a montré l’étendue de son talent. Elle a quand même réussi à déloger Ambre Ballenghien. La fille du Watducks est un régal à voir jouer. “Il y a 3 ans, je l’ai sortie des équipes de jeunes car elle m’avait séduit avec son jeu masculin dans les dribbles”, se souvient Arnaud Massaert qui la coache au Watducks. “Sa force, c’est sa percussion vers l’avant. Elle a une vivacité. Son instinct de dribble est très fort. Elle marque facilement. Physiquement, elle est puissante. Elle est dotée d’une très bonne technique en 3D. Elle joue sans pression. Elle a toujours l’air relâchée. Elle peut faire 20 à 30 mètres avec la balle.”

Delphine Mariën, une vitesse très précieuse

Delphine Marien. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Club : Dragons

Date de naissance : 27 mars 2002

Position : Attaque

Caps : 16

Son coup d’éclat contre les Pays-Bas en Pro League a achevé de convaincre le staff sur son apport offensif. Delphine Mariën avait mystifié deux défenseuses pour entrer dans le cercle et marquer. Elle confirmait un joli potentiel. “Delphine ? Moi, je suis sa plus grande fan, commence sa coéquipière au Dragons Stéphanie De Groof qui a porté le maillot des Red Panthers et qui commentera les matchs de l’Euro sur VTM. J’avais vite remarqué ses qualités au Dragons. Elle déplace des filles sur le terrain. Comme elle est grande, elle est capable de vite revenir pour récupérer la balle. Physiquement, elle court très vite. Sa technique est impressionnante. Elle dribble aisément. Je parle souvent avec elle et je lui demande de tirer plus vite quand elle est dans le cercle. Elle attend souvent d’être sur la ligne de but. Delphine a ce petit plus qui est magique.”