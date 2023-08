Euro Hockey 2023: “Les Red Lions ne sont plus les favoris”

Pour la quatrième fois de l’histoire, l’Allemagne, championne du monde en titre, accueille le tournoi continental le plus relevé du monde. En 1978, à Hanovre, les Belges n’étaient pas qualifiés. En 2005 à Leipzig et en 2011 à Mönchengladbach, ils avaient glissé tout juste à côté du podium. Cette année, les Red Lions version 2023 ont l’ambition de remporter un deuxième Euro, quatre ans après Anvers. Champions du monde en 2018, champions d’Europe en 2019, champions olympiques en 2021, vice-champions d’Europe en 2021, vice-champions du monde en 2023, ils ne font plus figure de favoris. D’un côté, les Pays-Bas ont réussi leur mue post-Tokyo à grande vitesse. De l’autre, la génération dorée a pris de l’âge.

Avec notre consultant qui a mis fin à sa carrière au soir de la finale olympique de Rio en 2016 Elliot Van Strydonck, nous avons pris le temps d’analyser les Red Lions d’aujourd’hui.

Les grands débats autour de la sélection

Avec une sélection rajeunie, Michel Vanden Heuvel a-t-il fait les bons choix ?

”Le sélectionneur reste le seul homme sur terre à connaître toutes les pièces du puzzle. Michel Van den Heuvel a osé se passer du trio Boon-Cosyns-Dockier. Il a lancé dans le bain les jeunes Van Dessel-Onana-Ghislain. La sélection est bonne. Le choix concernant l’absence de Tom Boon est bizarre. Je connais bien Tom. Je joue avec lui au Léopold. C’est le meilleur buteur. Il est celui qui est capable de marquer dans toutes les positions dès qu’il entre dans le cercle. Si Michel Van den Heuvel se passe de lui, c’est qu’il a une idée bien précise en tête. Voulait-il le booster pour qu’il arrive à 200 % aux Jeux ? J’aurais préféré qu’il communique mieux avec Tom durant les semaines précédant son annonce.”

guillement Je ne critique pas les joueurs sélectionnés, mais il manque un gars qui tire dans tous les sens.

A-t-il pris un risque au niveau de l’attaque ?

”C’est dur à dire. Le noyau était riche de neuf attaquants. C’est un grand luxe. Quand je regarde les attaquants repris, je vois peu de buteurs. Je ne critique pas les joueurs sélectionnés, mais il manque un gars qui tire dans tous les sens. L’arrivée d’Onana et de Ghislain prouve que la relève est présente. Les jeunes poussent de plus en plus les vieux.”

guillement Nous provoquerons beaucoup de pc. J’estime que le sélectionneur a pris un risque en se passant de Boon et de Cosyns.

A-t-il pris un risque sur le pc offensif ?

”Nous avons une équipe avec des bosseurs offensifs. Nous provoquerons beaucoup de pc. J’estime que le sélectionneur a pris un risque en se passant de Boon et de Cosyns. Derrière le n°1 Hendrickx, on retrouve Luypaert et De Kerpel. Si Hendrickx n’est pas sur le terrain ou s’il se blesse, nous pourrions avoir de grosses difficultés et perdre l’arme du pc. À Tokyo, on a vu à quel point le pc d’Hendrickx mettait tout le monde en confiance.”

Avez-vous été surpris par l’arrivée du trio Van Dessel, Onana et Ghislain ?

”Non, pas du tout. Depuis l’annonce de Gougnard, il était clair à 100 % que Van Dessel serait du voyage. Quant à Onana, il m’a beaucoup plu au niveau de la récupération des balles. Il bourre tout le temps dans tout. Aujourd’hui, on recherche moins des joueurs artistes. Il est jeune et très physique. Bref, c’est un athlète moderne.”

Et William Ghislain ?

”Il a fait le job durant le mois de Pro League. À la balle, il joue simplement. Will est doué. Il le mérite. J’ai hâte de le voir dans un grand tournoi.”

Finalement, le plus inquiétant n’est-il pas de voir que la sélection était trop simple dans le milieu ?

”Il n’y a pas vraiment eu de sélection. Là, je vois moins de relève. Dohmen et Denayer ne seront pas éternels. La situation est plus inquiétante.”

Pour en terminer avec la sélection, auriez-vous pris Stockbroekx ou Van Oost ?

”J’aurais vraiment voulu voir Max Van Oost. Stocki a reçu beaucoup de chances de se montrer. Il a saisi les opportunités. Bravo à lui.”

La réussite des Belges depuis 10 ans repose sur leur puissance physique et leur endurance. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

guillement Je peux vous garantir que tous les Red Lions sont fit. A 30 ou 35 ans, tu gardes toujours une très haute endurance et explosivité.

”Je peux vous garantir que tous les Red Lions sont fit. À 30 ou 35 ans, tu gardes toujours une très haute endurance et explosivité. Dohmen et Denayer sont toujours explosifs. Charlier aussi. La différence se situe plus dans la vitesse de récupération. Les Belges peuvent toujours proposer un jeu très rapide et physique.”

Qu’apportera alors ce rajeunissement des cadres ?

”Les jeunes amèneront en plus leur fougue. Lors de la dernière Coupe du monde, il manquait aux Belges la fougue de Tokyo. Les jeunes sont plus imprévisibles. Lors du dernier Mondial, le niveau de jeu n’était pas assez régulier.”

Parlons du staff qui ne change pas beaucoup. Michel Van den Heuvel est-il sur la sellette en cas d’échec en Allemagne ?

”Il ne risque pas gros. La sélection est validée en accord avec le High Performance Manager Adam Commens. Les deux savent ce qu’ils font. Adam voulait plus de jeunes. Le T1 sera d’office jugé à la fin du tournoi. En plus, en Pro League, les Red Lions ont soufflé le chaud et le froid. Moi, je m’étonne plus en voyant les départs et arrivées de Shane McLeod. Je ne vois pas très bien ce qu’il fait. Shane a été le meilleur durant 5 ans. Là, il perd un peu de crédibilité.”

Est-il possible de fixer un autre objectif que la médaille d’or ?

”Ils partent tous pour gagner le titre et assurer leur présence aux Jeux de Paris. Le titre et rien d’autre. Nous ne sommes plus les favoris. Les Pays-Bas sont passés devant nous. Nous sommes juste derrière avec l’Allemagne. De toute façon, nous serons vite fixés car dimanche, les Belges affrontent l’Angleterre.”

Que faut-il penser de l’enchaînement des trois matchs de poule ?

”Je vois surtout que nous jouons en 48h l’Angleterre et l’Espagne. C’est incompréhensible. Comment la FIH accepte une telle situation ? J’ai toujours préféré commencer un tournoi en affrontant l’autre favori du groupe. Les Belges seront obligés de démarrer à 100 à l’heure. Les Anglais imposent toujours un défi physique avec deux ou trois individualités. Je vois les Belges garder la balle et casser les lignes. Ce résultat est important car il ajoutera ou enlèvera un peu de pression pour la rencontre face à l’Espagne.”

Qu’attendez-vous comme niveau de jeu chez les Red Lions ?

”Nous ne serons pas aussi forts qu’à Tokyo. Nous devons retrouver une autre dynamique et dominer autrement. J’aimerais surtout les voir proposer un niveau de jeu constant durant les 60 minutes. Au Mondial, ils jouaient trop par à-coups. Les périodes de creux existeront toujours, mais j’aimerais qu’elles durent moins longtemps.”

À un an des Jeux, faut-il voir cet Euro juste comme une étape de préparation pour Paris ?

”L’Euro est et restera toujours un grand événement à gagner. En plus, le titre offre la qualification pour les Jeux, ce qui simplifierait le calendrier de la saison prochaine.”