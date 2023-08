Euro Hockey 2023 : Vandermeiren : “Notre challenge ? Jouer à l’Euro au même niveau que la Pro League”

Installées dans le somptueux Bilderberg à Venlo à une trentaine de kilomètres du stade, les Red Panthers ont mis toutes les chances de leur côté. À l’aube de leur premier match contre le Petit Poucet du groupe, les Reds ont pris le temps de rencontrer les médias.

À 29 ans, Judith Vandermeiren, qui dispute ses sixièmes championnats d’Europe, a senti le vent du changement sur cette équipe promise à un bel avenir.

Le groupe dégage une telle sérénité. Comment sentez-vous l’équipe à 24 heures du premier combat face à l’Italie ?

”L’atmosphère est bonne. Je sens une plus grande sérénité que par le passé. Je vois des joueuses confiantes qui sont capables de sortir de grands matchs. Tout ce que nous pouvions faire a été fait et bien fait. Tout a été analysé. Nous avons bossé toute l’année pour arriver à ce jour. Nous avons conscience d’être prêtes. La confiance est d’autant plus grande que le groupe ne manque pas de qualité.”

guillement Avant, nous nous adaptions en fonction de l’adversaire. Dorénavant, nous ne changeons plus notre jeu car nous n’avons peur de personne.

Vous sortez d’une Pro League convaincante. Le défi n’est-il pas de reproduire ce niveau de jeu lors de matchs à haute tension comme à l’Euro ?

”Nous avons fait quelques pas en avant lors des dernières années. C’est vrai que notre challenge sera de jouer libérée comme en Pro League ici à Mönchengladbach. Lors de l’Euro, tu n’as pas le droit à l’erreur ce qui ajoute une couche de pression. Nous avons confiance en nos forces. Notre plan est clair.”

Justement, en parlant de plan, le schéma tactique a-t-il eu tendance à se simplifier au fil des ans ?

”Il est beaucoup plus clair qu’avant car nous partons toujours de nos forces. Avant, nous nous adaptions en fonction de l’adversaire. Dorénavant, nous ne changeons plus notre jeu car nous n’avons peur de personne. Nous ne jouons plus pour éviter une raclée. Nous avons assez de filles techniques et physiques. Il est fini le temps où nous respections trop nos adversaires. Bien sûr, face aux Pays-Bas, nous devons modifier encore des détails.”

Avant la Pro League qui reste un laboratoire, vous aviez sorti une Coupe du monde, en 2022, positive. En quoi ce parcours peut-il vous inspirer pour l’Euro ?

”Nous avions bien joué, mais nous avions perdu le contrôle lors de certains matchs dont celui face à l’Australie. Nous savions qu’il fallait performer face aux Australiennes en phase de poule. Nous avions provoqué assez de pc et d’entrées dans le cercle pour remporter ce match. Nous avons beaucoup analysé cette rencontre.”

Longtemps, les Red Panthers ont été coulées par leur irrégularité. Depuis l’Euro 2019 catastrophique, vous n’avez plus jamais déçu. Peut-on dire que vous avez trouvé votre régularité ?

”J’ose dire aujourd’hui que nous avons trouvé la régularité. En 2017, nous sommes vice-championnes d’Europe. Lors de la Coupe du monde 2018 à Londres, notre fond de jeu était intéressant malgré l’absence de résultat. En 2019, nous prenons une grosse claque à la maison. Ce pas en arrière a fait mal. Le signal était négatif. En 2021, nous montons sur le podium. Je vois surtout la qualité de mes coéquipières. L’équipe n’a plus rien à voir. Nous avons un coach de classe mondiale. L’équilibre entre expérience et jeunesse a été trouvé. Il ne nous manque rien.”

guillement Je vois que la parole s’est libérée. Nous avons appris à parler de nos sentiments."

En d’autres termes, êtes-vous plus solides mentalement ?

”Depuis la Coupe du monde, nous travaillons avec deux coachs mentaux très expérimentés. Ils n’ont pas tout changé. À travers les meetings, nous travaillons sur l’ADN de l’équipe. Ils nous montrent nos besoins. Je vois que la parole s’est libérée. Nous avons appris à parler de nos sentiments.”

Vous logez au même hôtel que les Red Lions. En quoi cela peut-il vous influencer ?

”Nous ne nous voyons pas beaucoup. Chacun suit son programme d’entraînements. Nous regarderons leurs matchs. J’aime bien les croiser. Ils sont une source d’inspiration pour les sportifs.”

Parlons de votre week-end. Deux matchs en 48 heures, ce n’est pas un cadeau…

”Non, clairement, mais nous n’avons pas la possibilité de changer le programme. Nous le prenons comme il vient. Samedi, nous viserons d’abord la victoire face à l’Italie. Un premier match en tournoi reste spécial. Si nous pouvons marquer vite et beaucoup, ce sera encore mieux. Je veux que nous dominions à la balle et que nous fassions preuve de patience.”

Et dimanche face aux Pays-Bas ?

”Je ne regarde pas encore si loin. Cette rencontre sera fort différente. Nous visons la première place du groupe. J’ai envie de jouer ce match.”

guillement Nous jouerons donc pour le titre.

Est-il réaliste aujourd’hui de placer les Red Panthers comme les favorites pour le titre ?

”Le coach évite de mettre la pression sur l’équipe. Raoul Ehren ne dira pas qu’on vise la médaille d’or. Nous recevons une chance de nous qualifier pour les Jeux de Paris. Nous jouerons donc pour le titre. Moi, je vois l’objectif sous un autre angle. Nous devons sortir de la phase de poule. Si nous sortons un grand match en demi-finale, mais que notre adversaire, peut-être l’Allemagne, joue le feu, je n’aurai aucun regret. Cinq pays européens figurent dans le Top 7 mondial. Perdre contre l’Allemagne ou les Pays-Bas n’a rien de déshonorant. Nous devons d’abord montrer notre meilleur visage et oser jouer.”

