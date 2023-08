Angleterre – Belgique 3-5

Angleterre : Payne ; Park, Waller, Ames, Wallace, Ward, Albery, Roper, Creed, Goodfield, Sorsby ; puis Oates, Gall, Williamson, Calnan, Nurse, Bandurak

Belgique : Vanasch ; Boccard, Van Doren, De Sloover, Hendrickx ; Denayer, Kina, Wegnez ; van Aubel, De Kerpel, Onana ; puis Ghislain, Luypaert, Charlier, Stockbroekx, Dohmen, van Dessel

Arbitres : MM. C ; van Bunge et B. Goentgen (All)

Cartes vertes : 15e Albery, 22e Wallace, 43e Kina

Les buts : 8e Bandurak (1-0), 12e Ghislain (1-1), 26e Bandurak sur stroke (2-1), 30e Ward sur pc (3-1), 31e van Aubel sur rebond de pc (3-2), 32e van Aubel (3-3), 40e Luypaert sur pc (3-4), 41e Hendrickx sur pc (3-5)

Penalty corner : Angleterre 2/6 et Belgique 3/10

Les Red Lions ont raté leur première mi-temps mais ils ont remporté ce match au sommet de la phase de poule en sortant un énorme troisième quart-temps durant lequel les Anglais se sont éteints. Mentalement, ces Reds sont très solides.

Michel Van den Heuvel n’a pas réservé de grosses surprises de dernière minute. Comme d’habitude, c’est Shane McLeod qui coach les joueurs depuis le banc alors que le T1 prend de la hauteur pour voir le match. Les Belges démarrent cet Euro par le sommet de la poule contre l’Angleterre, soit un duel entre les 2e et 4e mondiaux. Difficile de faire plus relevé.

Les Belges se rendaient vite les maîtres de la balle. Sur une reprise aérienne spectaculaire de van Aubel à la 3e minute, Onana recevait la balle dans le cercle. Son tir était stoppé par Payne. Sur un contre Oates tirait à côté de la balle, mais la phase aurait été très dangereuse. Les supporters appréciaient et applaudissaient à la 5e minute Onana qui récupérait une balle sur la baseline belge. Cela en dit long sur le travail défensif de ce jeune attaquant. Les Anglais marquaient à la 8e minute un but spectaculaire. Sur un balle en hauteur, Bandurak, dos au but, la déviaitdans un angle fermé (1-0). Sur un centre d’Onana, van Aubel ne parvenait à la dévier. Payne sortait un énorme arrêt sur un essai de Ghislain qui avait le temps d’ajuster. Ce même Ghislain était à la déviation sur un assist de Wegnez (1-1). Le mouvement était beau. Stockbroekx concédait le premier pc à la 13e minute pour une charge fautive. Stockbroekx, premier sorteur, la déviait. L’arbitre sifflait un 2e pc. Les Belges demandaient la video. Il était annulé. A 5 secondes de la fin du premier quart, les Belges devaient concéder leur deuxième pc. Vanasch le sortait.

Dans le deuxième quart, De Kerpel cadrait un tir à la 18e. Les deux nations justifiaient leur rang mondial. Kina offrait le premier pc belge à la 20e minute. Hendrickx ne cadrait pas. Les Anglais répondaient avec un 3e pc pour un kick de Van Doren. On sentait des Red Lions qui cherchaient à combiner, mais sans créer le danger dans les 25. Wegnez décentrait vers Ghislain qui armait un obus hors du cadre. La défense belge souffrait fort et lançat des espaces. Le quatrième pc était logique à la 26e minute. Sur une phase maîtrisée, van Aubel devait concéder un stroke. Vanasch stoppait l’envoi de Bandurak. Les Anglais demandaient la video. Il devait être rejoué. Vanasch était trop avancé. Cette fois, Bandurak trouvait la lucarne (2-1). Les Red Lions obtenaient leur deuxième pc à la 28e minute, mais les Agnlais demandaient encore la video. Le pc était maintenu. Hendrickx trouvait un pied. Sur la série de trois, Hendrickx ne trouvait pas la faille. A 20 secondes de la pause, Vanasch devait encore sortir une grosse frappe. Sa balle montait et amenait un 5e pc anglais. Ward l’envoyait dans les filets côté stick de Vanasch (3-1). A la pause, le score n’était pas forcé. La défense belge a montré des lacunes inhabituelles.

En 2e mi-temps, Onana allait chercher le 5e pc belge après 39 secondes. Hendrickx sleepait au centre pour jouer le rebond. Van Aubel était là (3-2). Le même van Aubel déviait dos au but un centre-tir de Kina (3-3). En 2 minutes, les Reds venaient d’effacer une mauvaise première mi-temps. A la 40e minute, van Aubel, chaud bouillant, offrant un 6e pc aux Belges. Luypaert le prenait. Le gardien la dégageait fautivement. Luypaert le mettait (3-4). Les Anglais étaient perdus sur le terrain. Kina était grossièrement poussé dans les 25 : 8e pc à la 41e minute. Le sleep de Luypaert était repoussé fautivement. Cette fois, c’est Hendrickx qui le prenait et qui faisait le break (5-3). Les Anglais sortaient la tête de l’eau en forçant un pc à la 41e minute. La phase n’aboutissait pas. Ce troisième quart restera dans l’histoire des Red Lions qui ont complètement renversé le cours du match.

Les Red Lions géraient bien ce dernier quart sans l’enflammer. Hendrickx a encore un pc contré. Les Anglais étaient plus maladroits. Vanasch sortait un gros tir. On sentait vite que les Anglais n’avaient plus les ressources.