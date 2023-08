Hockey: le magicien a fait disparaître tout le jeu anglais

À lire aussi

Menés 3-1 à la pause, les Red Lions ont sorti le grand jeu durant 11 minutes, soit le temps de voir le magicien van Aubel à l’œuvre. Il a d’abord marqué sur un rebond de pc avant de dévier un centre tendu alors qu’il était dos au but. En 120 secondes, il venait d’effacer la mauvaise première mi-temps belge. Ensuite, il a provoqué le pc qui a été transformé par Luypaert. Florent van Aubel à lui seul a éteint tout un pays.

”Dans le vestiaire, nous savions que notre jeu était bon, confie Florent van Aubel. Il nous manquait ce but pour relancer la machine. En deuxième mi-temps, nous avons vu notre énergie notamment lors des moments de célébrations des buts. Sur mon premier but, je sais que soit Alex le marque, soit j’ai une chance sur le rebond. Mon deuxième but, c’est un réflexe.”

À ses côtés, Arthur De Sloover confirme l’analyse. “En première mi-temps, la défense et l’attaque étaient trop softs. Nous concédons trop de pc. Je retiens l’incroyable réaction.”

La rencontre a été riche en émotions pour les jeunes qui ont goûté à l’ivresse d’un grand stade avec des tribunes rouges de… Belges bruyants. À chaque touche de balle, Nelson Onana a été accompagné par la clameur des fans. “Au début du match, j’ai eu besoin de temps car je voyais le stade et j’entendais les cris des supporters. L’instant a été magique. Cette rencontre me motive encore plus à bosser et tout donner pour cette équipe.”

Alors, il est vrai que la défense n’a pas convaincu durant 30 minutes et que les jeunes comme un Van Dessel peuvent apporter encore plus. Mais, ce noyau des Reds tient la route. Il est solide physiquement et mentalement. La fougue est toujours là.

”Nous avons toujours la volonté de prouver à nous, au monde et aux Belges ce que nous sommes capables de faire”, insiste Florent van Aubel.

Pour un ancien, ce match a pris un goût unique. John-John Dohmen, véritable légende vivante du hockey mondial, a été célébré avant le match. Il a battu un record de prestige en disputant son 345e match international. “Je ne pouvais pas espérer un meilleur match pour vivre ce moment si particulier. La rencontre a été intense et dure physiquement. Je suis fier d’avoir porté ce maillot pour la 345e fois”, raconte celui qui a dépassé l’ancien recordman mondial Teun de Noojer.

Lundi, ils remontent tous sur le terrain pour valider définitivement le gain de la première place du groupe.

”C’est dangereux de parler de demi-finale”, dit Arthur De Sloover. “Nous avons battu un rival direct pour la première place. Nous devrons être sérieux pour battre l’Espagne. Etre premier ou deuxième de la poule ne change pas grand-chose.”

Les buts : 8e Bandurak (1-0), 12e Ghislain (1-1), 26e Bandurak sur stroke (2-1), 30e Ward sur pc (3-1), 31e van Aubel sur rebond de pc (3-2), 32e van Aubel (3-3), 40e Luypaert sur pc (3-4), 41e Hendrickx sur pc (3-5)