Il y a toujours un écart entre la Belgique et les Pays-Bas au niveau de la gestion de match. J’ai entendu de Waard qui expliquait qu’il fallait rester patiente contre les Belges. Elles ont fait tourner la balle. Les Panthers ont beaucoup couru.

Mention spéciale à la défense

J’ai été impressionnée par notre défense qui a concédé peu de pc et d’entrées de cercle. Même dans les moments chauds, elles ont bien géré. J’ai été surprise par le nombre élevé de flicks. Nous avons d’autres moyens de sortir de défense. Les Belges n’ont pas dominé dans le jeu, mais elles n’ont pas paniqué non plus. Personne n’a dominé les Pays-Bas depuis 30 ans. On ne demandait pas aux Belges de le faire.

L’attaque n’y est pas encore

Quand on affronte les Pays-Bas, l’attaque n’a pas grand-chose à dire. Remonter la balle, c’est une chose. Marquer en est une autre. La défense orange se positionne très vite sur les rares contres.

Le tournoi commence mardi

Mardi, les Panthers débuteront leur tournoi par le match à gagner contre l’Espagne. Elles sortent avec un sentiment positif de ce week-end, mais tout commence mardi. Les deux premiers matchs ont servi à mettre les bases. La défense est là. Le milieu récupère beaucoup de balles. Mais, il faut être honnête. On ne peut pas tirer beaucoup de conclusions sur ces deux matchs.

La gestion étonnante des gardiennes

Raoul Ehren est un entraîneur intelligent. Il sait ce qu’il fait. Je suis surprise de ne pas voir une hiérarchie claire entre les deux gardiennes. Sotgiu a joué samedi. D’Hooghe dimanche. Est-ce un choix tactique en fonction de l’adversaire ? Est-ce une manière de garder les deux filles concentrées ? Je n’en sais rien. Ce choix m’étonne.