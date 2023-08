1” Aujourd’hui, ce n’est plus notre bête noire”

”Par le passé, l’Espagne nous a souvent embêtés. On associe l’Espagne à l’échec de l’Euro 2019 à Anvers. Les Panthers avaient perdu 1-0 sans montrer un beau jeu. Elles avaient été éliminées en poule. À la Coupe du monde 2018, les Espagnoles l’avaient emporté en cross-over aux shoot out. Ces dernières années, les Belges ont pris l’ascendant. À l’Euro 2021, elles ont battu l’Espagne pour la médaille de bronze. Les filles ne regardent plus dans le passé.”

2” Les Belges plus fortes physiquement et défensivement”

”La différence entre les deux équipes se situe sur le plan physique. Les Belges sont nettement plus fortes. Notre défense sera notre autre atout. Mentalement, les Red Panthers jouent avec une grande confiance. Elles sont capables de résister à la pression de l’enjeu. Elles n’ont pas le droit à l’erreur. Leur discours est ambitieux. Dans les interviews, elles parlent déjà de la suite en expliquant qu’elles retrouveront les Pays-Bas en finale. Elles ne doutent pas de leur victoire.

3” L’Espagne pénalisée par son absence en Pro League”

”L’Espagne n’a pas disputé la Pro League, ce qui est un énorme handicap. Les grandes nations ont pu prendre beaucoup de notes en s’affrontant. D’ailleurs, on voit que les meilleurs pays du monde ne jouent plus d’amicaux. Donc, j’ignore comment l’Espagne a préparé cet Euro.”

4” Un solide rajeunissement en face”

”L’Espagne a vécu des moments compliqués en interne. G. G. Oliva a arrêté sa carrière. Elle était pour l’Espagne aussi importante que Vanden Borre pour la Belgique. En plus, le sélectionneur a renvoyé certaines joueuses expérimentées comme Bonastre. Ces choix ont fait débat en Espagne. Leur histoire récente n’est pas simple.”