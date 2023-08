”Notre défense n’a rien laissé à l’Espagne. Elle a réalisé le match parfait. Les Espagnoles maîtrisent leur stick, mais elles n’ont jamais réussi à percer notre défense. Les contres, aussi, ont été bien gérés. Elena Sotgiu a fait le job sur quelques actions plus chaudes. Physiquement, les Belges se replacent beaucoup plus vite qu’avant. Cela fait la différence. On a vu une défense très solide lors des trois premiers matchs.”

2. “L’attaque a bien presté aussi”

”Notre pc est bien rentré. Nous avons vu de belles connexions entre les joueuses. Si on pousse un peu plus loin, j’aimerais voir des connexions de plus grande qualité encore. Dans les grands matchs, les occasions seront plus rares. Face à l’Espagne, on a un peu trop porté la balle. Le timing n’était pas toujours bon.”

3. “Deux flèches qui font tout exploser”

”Moi, j’aurais mis les deux filles comme joueuses du match tant leurs accélérations ont fait mal. Struijk et Englebert sont explosives. Leur vitesse est fabuleuse. En plus, elles jouent collectivement. Elles dynamitent toute une défense. Ces filles peuvent faire basculer un match. Cela a permis à Nelen et Gerniers de jouer plus simplement. Elles doivent moins faire le jeu.”

4. “Avantage à la Belgique en demi-finale”

”Je donne un léger avantage à la Belgique en demi-finale. Les deux équipes proposent un style assez semblable avec un plan très structuré. Ce sera une bataille tactique. Nous avons plus de talent en Belgique. Physiquement et défensivement, les deux équipes se valent.

5. “Toujours pas de hiérarchie des gardiennes”

”Seul Raoul Ehren connaît la raison. Soit, il veut les garder concentrées toutes les deux car il estime qu’elles se valent. Soit il donne du temps de jeu à D’Hooghe car elle prend d’office les shoot out.”

6. “Un cap a été franchi”

”Elles avaient montré une certaine arrogance en affirmant leurs objectifs. Dans les discours, on les sent mûres. Elles ont franchi un véritable cap dans la gestion. Désormais, elles ne parlent plus de l’or, mais de la demi-finale.”