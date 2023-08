Euro Hockey 2023, Kina avant l’Autriche : “Stanzl et Körper sont âgés, mais toujours dangereux”

À lire aussi

”Je n’ai joué aucun de ces deux matchs, raconte l’un des piliers du noyau, Antoine Kina. Même s’ils sont âgés, j’ai vu Stanzl (35 ans) et Körper (37 ans) jouer contre les Anglais. Ils sont toujours dangereux. Nous ne les sous-estimerons pas. Si chacun cherche à mettre son petit but, cela n’ira pas. Nous ferons le job collectivement comme d’habitude. D’ailleurs, sur cet Euro, tout le groupe défend très bien.”

Ce match n’a plus de réel enjeu vu que la première place est assurée sauf improbable défaite contre l’Autriche. “Nous sommes surtout concentrés sur notre process. Nous devons garder notre bon rythme. Sans la balle, nous sommes vraiment bons. À la balle, il reste des améliorations possibles.”

Les Reds recherchent constamment la perfection pour débarquer vendredi en demi-finale avec un pic de forme et de maîtrise. “Nous pouvons gagner plus de balles dans les 9 yards. Dans les 50-50, nous pouvons être plus efficaces. Nos sorties de défense sont perfectibles aussi, notamment en homme contre homme. Nous devons plus garder la balle dans la moitié adverse.”

En deux matchs, les Red Lions ont démontré que leur niveau n’avait pas été revu à la baisse malgré les changements opérés dans le noyau. “Avant, les jeunes se nommaient Wegnez, De Sloover ou Kina, sourit ce dernier. Maintenant, ce sont Ghislain, Onana, Van Dessel et Van Oost. Il en a toujours été ainsi. Les jeunes ont le niveau pour prester dans cette équipe. Physiquement, ils font les mètres en plus. Ils n’ont pas besoin de deux ans pour être au top. N’oubliez pas que chaque Red Lion est un leader dans son club. Quand je vois les quatre derniers venus, je suis confiant dans l’avenir”, poursuit celui qui se voit au moins jouer jusqu’aux Jeux de Los Angeles. Il aura alors 32 ans. “Si d’autres sont meilleurs que moi, je leur laisserai la place. Sinon, je pourrais poursuivre. Je suis confiant pour les années 2024 - 2028.”