Les Red Lions, poussés par les cris de nombreux enfants présents dans les tribunes du Sparkassen Park prenaient le jeu à leur compte dès les premières secondes. Le bloc belge évaoluait très haut ce qui amenait deux contres dangereux devant Loic Van Doren qui remplaçait Vincent Vanasch. A la 5e minute, les Belges recevaient un pc alors que le kick était hors du cercle. Hendrickx le marquait côté line-stop. Le deuxième pc pour une charge de Bele sur Stockbroekx était mérité à la 8e minute. Luypaert ne cadrait pas. Wegnez concédait un pc à la 9e minute. Dans ce premier quart, les attaquants ont touché beaucoup de balles, mais ils n’ont rien créé d’intéressant dans le cercle. Ils portaient trop la balle. A 19 secondes de la fin qu premier quart, Kina était mis au tapis. Le pc était sifflé. Hendrickx marquait son 2e pc du jour en deux essais.

Le match était fort décousu. L’Autriche permettait aux Belges de développer un schéma différent où l’exploit individuel était possible. Les Reds cherchaient le dribble de trop. Onana déviait un centre qui surprenait Szymczyk. La video confirmait que la balle avait été touchée. Sur la phase suivante, Van Dessel déviait un tir dans le cercle belge. Van Doren plongeait. La balle montait haut. Van Doren la perdait de vue et se relevait vite car le lob involontaire prenait la direction du but. Van Doren tapait à côté de la balle avec son stick. Losonci était tout heureux de marquer un but insolite (3-1). La première mi-temps s’achevait avec un sentiment de frustration. La frustration de ne pas avoir vu le jeu des Red Lions durant les 30 minutes.

A la 37e minute, Ghislain interceptait une balle et cadrait un tir. Charlier touchait ensuite le poteau. Mais, globalement, ce troisième quart était assez pauvre en occasions. Van Doren sortait du stick le deuxième pc autrichien çà la 42e minute. La fin du troisième quart était plus animée du côté des Belges.

Le dernier quart confirmait la tendance. Les Reds contrôlaient et se faisaient plaisir sans forcer le rythme. Un petit succès sans plus. A 5 secondes de la fin, le dernier pc sifflé était annulé par la video.

Vendredi, les Red Lions joueront les demi-finales plus que probablement face aux Pays-Bas. Les Néerlandais doivent encore battre le Pays de Galles alors que l’Allemagne doit battre la France en soirée. Tout reste possible dans l’autre groupe.

Championnat d’Europe à Monchengladbach, phase de poule

Groupe A

Belgique – Autriche 3-1

Belgique : L. Van Doren ; Boccard, Van Doren, De Sloover, Hendrickx ; Denayer, Wegnez, Kina ; Onana, De Kerpel, van Aubel ; puis Ghislain, Dohmen, Charlier, Stockbroekx, Luypaert, Van Dessel

Autriche : Szymczyk ; Binder, Losonci, Körper, Stanzl, Lindengrun, Kölbl, Unterkircher, Thörnblom, Hasun, Kern ; puis Kaltenböck, Wellan, Winkler, Zotter, Nyckowiak, Bele.

Arbitres : MM. M. Madden (Eco) et A. Keogh (Irl)

Carte verte 47e Onana

Les buts : 5e Hendrickx sur pc (1-0), 15e Hendrickx sur pc (2-0), 25e Onana (3-0), 26e Losonci (3-1)

Penalty corner Belgique 2/5 et Autriche 0/2