Euro Hockey 2023: Englebert et Struijk, les deux Flèches d’argent du stick belges veulent piquer l'Allemagne à domicile

À elles deux, elles symbolisent ce brin de folie qui peut faire dynamiter une défense. Leur virtuosité technique est magnifiée par une explosivité remarquable. Ces Flèches d’argent n’ont aucune limite. Elles osent tout. À l’affût du moindre espace, elles quadrillent le terrain de manière chirurgicale pour déterminer le meilleur chemin vers le but.

Les sprints de Lotte Englebert sont flashés jusqu'à 30 km/h. Elle en fait 20 à 30 sur un match.

Flashée à 29-30 km/h, Lotte Englebert, qui évoluera l’an prochain dans le meilleur club du monde, évolue en attaque, mais ne la cherchez pas au point de stroke ou au deuxième poteau. Sa spécialité, c’est de redescendre chiper une balle pour piquer un sprint seule ou… avec Mich. “On me demande de partir des 50 avec la balle. Si je récupère une balle sur un press, soit je drop soit je file seule au but. Avant de la toucher, je regarde mes coéquipières. Je donnerai toujours la balle si quelqu’un est dans la bonne position. Quand je suis lancée, je sais que je vais dribbler une ou plusieurs filles. Je cherche toujours une option.”

guillement J’ai l’impression que nous sommes reliées par un fil invisible. Je sais ce qu’elle recherche.

L’option s’appelle Michelle Struijk qui est capable de courir à ses côtés. “Nous avons de bonnes connexions avec Mich. J’ai joué dans le milieu. Donc, je connais ses besoins. Je me mets avec mon pied gauche dans le bon axe. J’ai l’impression que nous sommes reliées par un fil invisible. Je sais ce qu’elle recherche. J’adore quand elle reçoit la balle. Elle fait un give and go et part sans la balle pour me donner une option vers l’avant.”

La capitaine des Red Panthers offre un jeu similaire à la grande différence que Ehren lui demande de jouer un rôle dans la distribution ce qui implique une lecture du jeu plus patiente. Une partie de son job concerne son placement défensif. “Je suis une mid-mid, dit Struijk. Quand je reçois la balle, je regarde toujours où se trouve Lotte. Je sais ce qu’elle veut comme balle. Cette fille est intelligente. Elle lit. Elle voit. Et surtout, elle court très vite.”

Son plan tactique est simple. “Quand je reçois la balle, je la passe à Lotte qui fait tout le reste (rires). Vu nos rôles, nous ne sommes jamais loin.”

Michelle Struijk et Lotte Englebert à l'hôtel Bilderberg à Venlo.

Lotte, c’est la Victor Wegnez des Red Panthers même si elle joue en attaque. “J’espère juste être plus élégante que Vic (rires), dit Englebert. Quand il part, il est en freestyle. Moi aussi.”

Avoir deux Flèches d’argent permet aux Belges de donner le tournis aux défenses adverses car l’une peut cacher l’autre. Sans oublier que chaque attaquante présente un profil complémentaire à ces deux filles de classe mondiale.

Jeudi soir, Ehren arpentera le bord du terrain avec confiance car il sait que chacune de ses filles a un don. Celui des Flèches d’argent est certainement le plus spectaculaire. Toutes les nations du monde nous envient ces deux joyaux belges. Les supporters allemands seront déchaînés dans les immenses tribunes du Sparkassen Park, mais, au fond d’eux, ils ne pourront pas cacher leur admiration lors de chaque accélération de nos Flèches d’argent qui risquent de piquer où ça fait mal. “Moi, je trouve ça trop cool de jouer dans un grand stade rempli de supporters. Ça va me booster à mort. Je ne m’inquiète pas. Je trouverai les espaces où me faufiler.”

Sur un match classique, elle sort entre 20 et 30 sprints. Lors de la demi-finale, elle est prête à repousser encore un peu plus ses limites. Sortez les radars…