Hockey: Ghislain, le petit frère des Lions qui a déjà tout d’un grand

“Pour moi, le déclic date du dernier match, celui contre les Pays-Bas.”

Il a montré qu’il était capable d’accomplir les mètres défensifs, de se sacrifier pour le collectif et de jouer bas. À l’instar de van Aubel, Ghislain a pour rôle de récupérer la balle “dans les quarante” pour amener le danger en bord de cercle. Imprévisible, il aime créer à la balle. Désormais, il bosse sans compter… sans la balle.

Les notes positives se sont accumulées au point qu’il a détrôné des légendes comme Tom Boon, Tanguy Cosyns ou encore Sébastien Dockier. L’annonce de la sélection n’a pas été un instant simple à gérer. Will aime lire les commentaires sur les réseaux sociaux.

“Certains commentaires ont été durs, car l’un des meilleurs (Tom Boon) n’était pas repris. Ma famille, qui me soutient beaucoup, me conseillait de ne plus rien lire. C’est dur de ne pas regarder. Depuis que je suis à Venlo, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Je lis les articles de presse.”

À Mönchengladbach, William Ghislain a prouvé que le staff avait raison de miser sur lui. Il était attendu par tout le monde au tournant. Il a fait le job. Et sacrément bien. Derrière ses deux buts se cache un travail de sape à la Onana. Will court, chasse et ne compte pas ses kilomètres. Face à l’Angleterre, l’attaquant a réalisé 34 sprints pour un total de 5,8 km.

Physiquement, il tient la forme de sa vie. Tactiquement, il joue son rôle de premier défenseur sans râler. La plus belle preuve de son travail, c’est le nombre de balles touchées sur un match. Il se rend disponible. Il reçoit la balle. Il ose. Ce William Ghislain a tout d’un Red Lion.

“Je sens que le groupe est derrière moi. Lors du dernier entraînement en Allemagne, Mich (van den Heuvel, le T1) m’a dit qu’il pensait que j’étais à mon meilleur niveau. Je comprends maintenant quand ils parlent de frères d’une même famille.”

Dans sa tête, il ne déraille plus

Le nouveau “Ketje” trime, soigne son placement défensif et accepte de rater une balle. Même Arthur Van Doren rate des contrôles ou des passes pendant une rencontre.

“Je pense que j’ai passé un cap qui était dur, mais je sais que rien n’est fait. Ce qui m’attend est encore plus dur. Je vois une grande différence au niveau de ma défense. Mon placement ainsi que ma technique sont meilleurs qu’avant. Je me jette moins.”

Le jeune joueur du Watducks a séduit aussi en dehors des terrains. Avec Nelson Onana, il passe beaucoup de temps à analyser, observer et comprendre.

“J’ai encore beaucoup à apprendre, notamment au niveau de la lucidité. Je garde un jeu instinctif.”

Dans sa tête, il ne déraille plus. Sa locomotive est lancée. Ni les contrôles ratés, ni les arbitres ne peuvent le dévier de sa trajectoire.

“Quand tu perds une balle, tu cours te replacer, sinon tu es engueulé. Avant, j’avoue que j’avais un côté bad boy avec les arbitres. Je perdais de l’énergie. J’ai gardé une exigence, mais j’ai découvert la tolérance.”

Pour son premier tournoi, il ne sera pas baptisé par le groupe car le programme est trop dense.

“Tant mieux, je ne veux pas qu’on me coupe les cheveux (rires).”

Il le sera peut-être aux Jeux ?

“Comme tous les Red Lions, j’y pense. Tout ce que je peux faire, c’est de bosser encore et encore. Je marque des points. On verra plus tard.”

Au Watducks, les jeunes du club ne manquent pas une miette de ses prestations. Il a reçu une vidéo collective. Là aussi, on se réjouit de retrouver le nouveau “Ketje”.