Euro Hockey 2023 : “Jouer contre l’Allemagne est plus agréable à regarder que contre la Belgique”, dénigre Van Ass à propos des Red Panthers

”Ce sera l’Allemagne qui ira en finale. J’aimerais jouer contre l’Allemagne en finale. Je pense que ce sera un match bien plus agréable à regarder que contre la Belgique”, a-t-il prédit dans les médias oranjes en sortant du terrain après la victoire des Pays-Bas contre l’Angleterre (7-0). "Je pense qu’on écrit trop sur la Belgique. Son schéma de jeu est toujours le même : défendre et tenir le plus longtemps. C’est tout ce qu’elles font.

L’entraîneur poursuivait son analyse sur les Belges en cas d’affrontement en finale. “Si elles se qualifient pour la finale, je leur tirerai mon chapeau. Il faut qu’elles osent jouer (offensivement) contre nous. Alors, le match peut devenir intéressant. Si elles font comme d’habitude, ce sera encore 2-0 selon moi."

En phase de poule, les Red Panthers s'étaient inclinées 2-0 contre les Pays-Bas. Elles avaient très bien défendu, mais montré peu de volonté offensive.

Raoul Ehren, lui-même originaire des Pays-Bas ne s’émeut pas de ce genre de déclaration. “Les Pays-Bas ne nous craignent pas encore, mais cela viendra un jour.”

À lire aussi