Vanasch après la défaite des Red Lions en demi-finale de l'Euro: “Cela ne remet pas tout le projet en question”

”Ce soir, nous devons d’abord digérer la défaite, commente Vincent Vanasch. Demain, nous aurons un jour de repos. Puis, nous repartirons au combat pour remporter une médaille. C’est important.”

À cause de cette défaite, les Belges ne piqueront pas la première place mondiale aux Pays-Bas. Ils ne valideront pas non plus en Allemagne leur ticket pour les Jeux olympiques.

À lire aussi

”C’est dommage car le raccourci aurait été beau, poursuit le gardien. Nous reporterons notre qualification à janvier. Tant mieux, nous aurons quelques matchs de plus pour préparer les Jeux. Il y a toujours du positif, même si la déception est très grande ce soir.”

En revanche, ce revers ne remet en rien les choix de Michel Van den Heuvel. Le T1 avait rajeuni le noyau en intégrant trois jeunes qui ont très bien fait leur job en demi-finale. La défaite est tombée du côté belge à cause de trois erreurs.

Sur le premier but, un mauvais stopping de Wegnez coûtait le 1-1 et ruinait l’avance belge sur un but de Denayer (assist Charlier). Par la suite, Vanasch se loupait sur un débordement côté droit. Enfin, à trois minutes du terme, Hendrickx manquait son contrôle sur le point de stroke. Brinkman, de Geus et Telgenkamp démontraient que les Pays-Bas n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer.

“Nous avons très bien commencé le match, analyse Vincent Vanasch. Il n’y a rien à redire. Après la pause, nous commettons trois erreurs qui se paient cash à ce niveau. Sur les erreurs ? Je vois un peu de malchance et un peu de positionnement. La défaite est très décevante. Il faut tourner la page.”

Le buteur du jour, Felix Denayer, avait mis les Reds sur orbite en déviant un centre de Charlier à la 2e minute.

”Cette défaite est très décevante car je n’ai pas le sentiment que nous avons perdu contre une équipe plus forte que nous. Nous avons bien contrôlé la rencontre.”

Une médaille à aller chercher

L’heure n’est pas encore aux bilans car il reste une médaille à cueillir, dimanche, face au perdant de l’autre demi-finale opposant l’Allemagne à l’Angleterre.

“Vu le niveau affiché cette semaine, nous ne pouvons pas tout remettre en question, reprend Vincent Vanasch. Le projet est bon. Le processus met un peu plus de temps que prévu.”

Et Felix Denayer de conclure : “Je ne parlerais pas non plus d’échec. Nous avons un double objectif : grandir ici en vue des JO et gagner la médaille d’or. Il ne faut pas se mentir. A ce niveau, c’est une déception. Je ne vois aucune catastrophe. Maintenant, il faut aller chercher cette médaille de bronze au caractère dimanche.”

Les buts : 2e Denayer (1-0), 34e de Geus (1-1), 38e Brinkman (1-2), 40e De Kerpel (2-2), 57e Telgenkamp (2-3)