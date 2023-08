Euro Hockey 2023: les Red Lions en quête d'une onzième médaille d'affilée

Les Red Lions disputeront le match pour la médaille de bronze dimanche à 12h30. Samedi matin, la déception de la défaite en demi-finale n'était pas encore passée. Les Reds étaient vraiment déçus et encore cassés. Néanmoins, ils ont la possibilité de réaliser un bel exploit: gagner une 11e médaille en 11 tournois: Euro, Coupe du monde, JO et Pro League. La performance n'est pas banale et prouve que cette équipe évolue au top niveau depuis 2016 déjà.