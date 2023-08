Elles ne sont pas bien rentrées dans le match. Le stress probablement. Certaines filles jouaient leur première finale. On ne peut pas se permettre un tel départ contre les Pays-Bas. Ces deux buts mettent le match par terre. J’aime leur discours ambitieux qui parle de la médaille d’or. Mais, il faut admettre que les Pays-Bas sont 15 fois plus forts. Il faut encore que les planètes soient alignées pour espérer quelque chose contre elles. Elles nous ont montré qu’il nous reste encore du chemin.

2. "Chez les Néerlandaises, c’est la balle qui est rapide"

Les Néerlandaises jouent avec justesse et précision. Elles ont une bonne balance entre les passes et la conduite de balle. Nous, on hésite encore. Physiquement, je ne vois pas beaucoup de différences entre la Belgique et les Pays-Bas. Nous, nous sommes rapides à la balle. Chez les Néerlandaises, c’est la balle qui est rapide. Elles ont compris que la balle est toujours plus rapide que l’être humain. Cela accélère tout leur jeu.»

3. "Notre jeu doit rester défensif"

On a raison de miser notre jeu sur la défense car nous excellons dans ce domaine. On doit encore miser sur les contres.

4. "Pas inquiet pour les JO"

Je n’ai aucun doute sur le fait que ce noyau va se qualifier pour les JO. L’Euro a montré qu’il existe un fossé entre le top 3 et les autres. La Belgique a rejoint l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour le moment, l’Angleterre est derrière nous tout comme l’Espagne. Avec le format, nous aurons deux poules. Il faut finir dans le top 3 d’une poule. C’est plus qu’abordable.

5. "Les gardiennes ? Un problème ou un luxe"

Nous avons vu un changement de gardiennes à la pause en finale. Comme les deux filles sont très proches, il peut se permettre de changer en cours de match. Elena Sotgiu avait pris un coup sur la tête en encaissant deux buts en quatre minutes. Je comprends le changement de Raoul Ehren. Je ne vois pas cela comme un problème. Il a plutôt le luxe de pouvoir choisir.»