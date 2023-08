Les Red Lions ont contrôlé la petite finale du début à la fin. La structure défensive était au point. Ils ont mis deux buts, deux lattes et ont eu 8 pc et d’autres occasions. De notre côté, Vincent Vanasch sort deux balles en fin de match. J’ai trouvé qu’ils ont été malins avec un jeu fluide et structuré.”

2. “Le pc n’est pas rentré”

Si on chipote, on peut se demander s’il n’aurait pas été bon de tenter des phases. Si on met un ou deux pc, on tue définitivement ce match avant le dernier quart. On aurait pu être plus performant.”

3 “Pas au niveau de Tokyo”

On peut se réjouir du niveau de jeu des Belges cette semaine. Ils ont très bien joué avec un niveau constant. Sans les trois erreurs en demi-finales, ils gagnent le tournoi. Les joueurs ont été performants. À Tokyo, on avait un pc qui rentrait très facilement ce qui n’était pas le cas ici. Mais, comme aux Jeux de Tokyo, j’ai retrouvé une équipe qui a dominé ses matchs avec une manière différente.”

4 “Les jeunes se sont installés”

J’ai apprécié leur fougue, leur énergie et leur envie. Ils ont atteint le niveau tout de suite. On voit qu’ils s’entraînent avec ce groupe depuis des années. Ils sont directement entrés dans le bain grâce à ce groupe qui aide les nouveaux venus.

5 “Douze médailles de suite, c’est fou”

Marc Coudron avait lancé un travail il y a 20 ans. Le hockey belge avance vite et bien. En plus, les filles suivent le mouvement. Il faut avoir ses deux équipes nationales en haut de l’affiche pour être une nation du top.”

6 “Mon coup de cœur, c’est Flo”

Tous les Red Lions m’ont plu. Je pourrais citer un jeune ou un ancien pour des raisons différentes. Pour moi, Florent van Aubel a été exceptionnel. Il a non seulement très bien joué à l’avant, mais il a emmené avec lui Nelson Onana et William Ghislain. Son leadership est naturel.

À lire aussi

À lire aussi