Nelson Onana après la médaille de bronze des Lions à l'Euro: "Je suis l'homme le plus heureux du monde"

Et de 12 podiums. Depuis les Jeux de Rio, les Red Lions ont accroché 12 podiums en... 12 tournois. A l'Euro, ils ont dû redresser la tête pour arracher le bronze à l'Allemagne, championne du monde, qui évoluait à domicile. Dès les premières minutes, le bloc belge a proposé un jeu fluide et structuré qui rappelait des séquences comme à Tokyo. Une déviation d'Onana et une raclette de van Aubel ont scellé un score qui aurait pu prendre des proportions plus importantes. Denayer et De Kerpel ont touché la latte. Les sleepers ont manqué 8 pc. Les attaquants ont eu d'autres occasions. Cette petite finale a été entièrement dominée par des Lions qui ont rugi de plaisir.