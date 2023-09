Léopold - Pingouin 1-1

Pour cette première journée de championnat, le Léopold rencontrait le Pingouin. Un remake de la finale de la Division Un remportée par les Rouge et Blanc (1-0, score cumulé).

Le début de rencontre a commencé sur les chapeaux de roues avec un Pingouin très offensif d’entrée. Ce sont les visiteuses qui ont dominé le début des échanges et ont obtenu dès la 2e minute un pc. Pendant les 10 premières minutes, le Léo n’a pas du tout réussi à sortir de ses 50. Les occasions uccloises n’avaient lieu que sur contre-attaque mais Heilporn, suffisamment vigilante ne s’est pas laissé avoir.

Le second quart ne fut pas très animé avec un pc de part et autre. Les filets du pingouin ont tremblé à la 23e lors du pc avec un très beau shoot de Dalla Vitoria mais au-dessus de la planche.

Au retour des vestiaires, c’est le Léo qui prenait le contrôle du match en montant d’intensité leur jeu. Le bloc est monté d’un cran pour pouvoir récupérer dans les 50 adverse. Une très bonne circulation de balle pour trouver la faille et les pc s’enchainaient pour les Rouge et Blanc. Le Pingouin asphyxié. A la 43e, Eve Verzura très bien servie par Gilbert finissait l’action et marquait. Le Pingouin réussissait à souffler seulement en se projetant sur les ailes. Sur une très belle contre-attaque, Emilie Delvaux inscrit un goal à la 51e.

Dernier quart, l’épuisement et la chaleur se firent vraiment ressentir. Avec un bloc ucclois haut, le Pingouin se faisait à nouveau piéger avec un coup de stick (et un peu de provocation) de Justine Letor obtenant la carte jaune. Le Léo, sur pc, amochait Elise Resseler qui saignait à l'arcade sourcilière. Le match se finit sur un 1-1 lançant officiellement les deux promues dans le bain de la DH.

Leopold: Grignard; Boey, Lardeur, Zorita, Dalla Vitoria; Gilbert, Hautem, Smeekens, Vincent; Verzura, Masso;

Pingouin: Heilporn; Belveaux, Cacciato, Ortiz Monzo, Huvelle, De kepper, Holz, Massart, Delvaux, Letor, Seillier

Carte verte ; 42e Massart

Carte jaune ; 51e Letor

Arbitres MM. Van twembeke et Maeyens

Les buts ;43e Verzura (1-0), 51e Delvaux (1-1)

Penalty corner: Léopold (0/12) et Pingouin (0/3)

Racing - Dragons remis

Le match devait commencer à 12h. A 12h02, les joueuses n’étaient pas encore prêtes pour le line-up. La cause ? Le MO et les arbitres ont pris la décision de reporter la rencontre. «Le terrain est impraticable car il est trop sec», nous confiait Loic Cogels. La nappe d’eau était vide. Par conséquent, il était impossible d’arroser ce terrain qui était très sec. Sur la feuille de match, il est marqué ‘match interrompu’ alors qu’il n’a pas commencé. Par conséquent, les noyaux ne pourront pas être modifiés. La ligne va chauffer cette semaine entre le Racing, la THL, le Dragons et l’ARBH. Le match sera reporté et donc joué.

Les autres matchs

Antwerp - Gantoise 2-3

2e Struijk (0-1), 4e Rebecchi (1-1), 27e Sinia (1-2), 35e Gaspari (1-3), 56e Rebecchi (2-3)

Wellington - Watducks 1-1

21e Barry (1-0), 53e Ronquetti (1-1)

Louvain - Victory 3-1

38e Munitis (1-0), 47e L. Palfliet (2-0), 48e Munitis (3-0), 64e Van Den Ecker (3-1)

Herakles - Braxgata (match à 15h30)

La prochaine journée: dimanche 17 septembre

Dragons - Antwerp 12h

Watducks - Racing 12h

Victory - Wellington 12h

Herakles - Louvain 12h

Braxgata - Pingouin 12h

Gantoise - Léopold 15h30