Il est fort tôt pour déterminer une hiérarchie claire. Après deux journées de championnat, deux clubs se sont détachés : l’Old Club et le Beerschot. Mais, la route sera encore longue vers la Division Honneur. L’Antwerp a rajeuni ses cadres. Namur, le Pingouin et Malines ont de bons arguments à faire valoir.

Par conséquent, la course vers le top 4 s’annonce passionnante. Pour rappel, la formule de la D1 a changé vu qu’on est repassé à une série avec 12 clubs. On joue donc d’abord 22 matchs en aller et retour. Après la phase classique, les quatre premiers jouent en play-off avec des demi-finales aller et retour. En bas de classement, les deux derniers basculent en Nationale 2.

”Nous avons pris une elle fessée”

Antwerp – Beerschot 1-7

Les deux favoris pour la montée la saison dernière ont pris un coup sur la tête en perdant en demi-finale après avoir dominé toute la saison. Du côté de l’Antwerp, le club a rajeuni les cadres en lançant des jeunes du cru en équipe première. Au Beerschot, le club a poursuivi sa politique ambitieuse en conservant le noyau tout en limitant les dépenses.

Le suspense ne s’est pas invité dans leur premier affrontement de la saison. “Mais, on ne va pas tirer d’enseignements trop vite”, prévient John Goldberg, T1 du Bee. “Nous avons retenu les leçons de la saison passée. Le plus important, c’est d’évoluer et d’arriver à notre pc de forme pour les demi-finales. La saison sera longue.”

A la pause, le marquoir inscrivait déjà 0-3. L’Antwerp a ensuite mis le 1-3. "Nous avons pris une belle fessée”, confie Niels Van Straaten. “Nous jouons un peu mieux pour revenir à 1-3, mais nous prenons les suivants assez vite. Nous avons eu des cartes. Mais, le Bee mérite ce score. Notre adversaire a été très solide.”

L’Antwerp garde le Top 4 comme objectif même si. “Nous avons perdu quelques joueurs d’expérience. Le club a lancé des jeunes. Par conséquent, nous devons accepter de prendre du temps pour reconstruire. Nous grandirons au fil des matchs.”

Quant au Bee, il se méfie de ses rivaux pour le Top 4. “Nous voulons absolument grandir en équipe au fil des rencontres. Nous devrons répondre présent sur les deux matchs des demi-finales. A nous de ne pas tomber dans le piège. Pour le moment, nous n’avons encore rien fait. Nous avons appris beaucoup de la saison passée.”

”La déception était grande”

Amicale Anderlecht – Indiana 2-2

L’Amicale Anderlecht a perdu ses deux piliers : Pangrazio et Bourdeaud’hui. Gaby Garreta devra trouver la bonne alchimie pour quitter assez vite la zone rouge. Quant à l’Indiana, l’équipe est intéressante sur papier. Si elle paraît un peu courte pour le top 4, elle peut vivre une saison assez calme.

Ce partage 2-2 est une bonne affaire pour les Bruxellois. “C’est clair que nous étions déçus par le score”, dit Pierre Desimpel qui estime que l’Indiana a été mal payé. “Nous visions les trois points. J’avoue que la déception était grande. L’Amicale a marqué deux buts sur deux pc et ses deux seules occasions du match. En plus, l’égalisation tombe à la 68e minute. Nous aurions dû mieux jouer, mais les 33 degrés et les 24 minutes à 10 n’ont pas aidé.”

”Surtout vivre une saison tranquille”

Parc – Malines 1-5

Le Parc, c’est le Petit Poucet qui découvre la Division 1 avec la volonté d’apprendre. Malines a d’autres ambitions même si le Top 4 n’est pas annoncé ouvertement. Les Malinois ont signé deux succès face à Louvain et au Parc. “Notre début de saison est très bon”, dit le T1 Pieter Theuniers. “La saison passée, nous avions attendu des mois avant d’avoir six points. Nous n’avons pas encore affronté de grandes équipes. Nous avons accueilli quatre nouveaux joueurs, mais perdu notre capitaine australien. Les gars jouent à un bon niveau dans une belle ambiance. Face à Louvain, nous menions 3-0 en contrôlant. Au Parc, nous avons mis trois buts avant la mi-temps, mais on pouvait mener 0-5." Pieter Theuniers précise les ambitions de Malines. “Nous voulons être réalistes. Nous cherchons d’abord à vitre une saison tranquille et sans stress. Nous verrons jusqu’où nous monterons. Je vois beaucoup de grandes équipes comme l’Old Club, le Beerschot, l’Antwerp, Namur et le Pingouin. Le Top 6 ne sera pas évident.”

”Tout point est bon à prendre”

Lara – Louvain-La-Neuve 1-1

Le Lara retrouve la D1 avec l’ambition de laisser deux clubs derrière lui au classement. Pierre-Emmanuel Coppin, qui a repris la fonction de T1, était satisfait de ce sale tour joué contre le voisin de Louvain-La-Neuve. Ce point veut dire beaucoup à Wavre. “Un point, c’est important”, dit PEC. “Je prends tous les points car ils sont tous bons à prendre. Face à Louvain-La-Neuve, la première mi-temps est pour nous. La seconde, pour eux. Notre gardien a été magistral. Francisco Cortes a été magistral. J’avais huit joueurs de moins de 19 ans. Seuls trois de mes gars n’ont pas été formés à Wavre. Si nous nous maintenons, ce serait un exploit. Je dois mettre deux équipes derrière moi. Peut-être le Parc et l’Amicale Anderlecht ?”

A Louvain-La-Neuve, Juane Garreta ne cachait pas sa déception par rapport au score. “Bien sûr, je suis frustré. Je garde un goût amer. Je suis déçu car nous méritions les trois points. Nous ne devions pas perdre de plumes. Notre première mi-temps n’a pas été bonne. Puis, nous avons eu des pc et des occasions. Mais, la balle ne voulait pas rentrer. Avons-nous pris ce match de haut ? Moi, je veux que mon équipe s’installe dans le top 6 au moins. Nous resterons humbles. Nous travaillerons. Louvain-La-Neuve ne vit que sa deuxième saison en D1. La saison passée, nous étions la bonne surprise. Cette saison, nous voulons faire mieux”

”Nous avons respecté le plan”

Namur – Pingouin 4-2

Namur et Pingouin ont ceci en commun que les deux phalanges peuvent rêver en grand. Le Top 4 est loin d’être un objectif farfelu pour ces deux géants du paysage du stick belge. A Namur, Manu Brunet est venu apporter son immense expérience. Le champion olympique en 2016 (face aux Belges) a longtemps porté le projet du Daring. Il s’est lancé à Namur avec plusieurs casquettes dont joueur, T2 et aide de camp au niveau sportif. Son équipe de Namur a dominé ce match au sommet contre le Pingouin. “Face aux Nivellois, nous avons sorti le match prévu”, dit le génial Argentin. “Nous avons respecté le plan. L’équipe du Pingouin avait été bien analysée. Nous n’avons pas paniqué. Le score nous a toujours été favorable (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 puis 4-2 à la 70e).”

Namur ne se cache pas. Le club vise le top 6 en espérant mieux “Nous ne devons pas oublier qu’il existe de gros clients face à nous. Je vois le Bee, l’Antwerp et l’Old Club dans le Top 3. Ensuite, nous serons 3 ou 4 clubs pour la dernière place.”

”Nous devrons être au top en demi-finales”

Louvain – Old Club 3-6

Cette rencontre opposait les deux descendants de Division Honneur. Deux équipes déçues de ne pas avoir réussi à se maintenir en DH. Deux équipes aussi qui ont des ambitions différentes en D1. Louvain a souffert d’un exode massif. L’Old Club a conservé ses forces vives. Ce duel a mis du temps à tourner à l’avantage des Liégeois. En première mi-temps, les Universitaires menaient 2-1. Puis, Liège s’est levé comme un seul homme.

”A la pause, on s’est mis une claque. On est reparti sur de meilleures bases”, confie Tom Dawance. “Nous avons repris el goût de la victoire en deux matchs. Des victoires et des buts. La saison passée a été plus difficile en DH. Après notre succès contre le Lara, nous nous sommes vus trop beaux. Cette première mi-temps à Louvain a fait du bien à l’équipe qui est redescendue sur terre. Nous devrons nous battre pour remonter en DH. Notre objectif ? La remontée tout de suite. Mais, en plus, nous voulons remonter avec une équipe capable de se maintenir en DH. En septembre, nous affrontons des équipes abordables sur papier avant un mois d’octobre plus chargé où nous enchaînerons avec Namur, le Pingouin, l’Antwerp, le Beerschot et Louvain-La-Neuve. Là, nous devrons être bons.”

Et Maxime Lectius de rajouter : “L’équipe a peu changé en deux ans. Nous voulons revenir en DH pour nous maintenir en DH. Nous devrons être au top pour la fin de saison.”

Louvain a raté son envol dans ce championnat, mais le club des Universitaires n’a pas fait une croix sur ses hautes ambitions. “L’objectif, c’est de jouer le top 4”, dit Julien Schoenaers. “Nous ne sommes pas encore prêts pour la remontée, mais nous voulons engranger de l’expérience au plus vite. Face à l’Old Club, nous livrons une bonne première mi-temps. Puis, pour une raison inconnue, tout s’est écroulé. Lors de notre premier match, nous étions un peu stressés. Nous n’avons joué que durant le dernier quart.”

Classement

1. Beerschot 2 2 0 0 13 3 6

2. Old Club 2 2 0 0 14 5 6

3. Malines 2 2 0 0 8 2 6

4. Indiana 2 1 1 0 6 2 4

---------------------------------------------------------------

5. Louvain-La-N. 2 1 1 0 3 2 4

6. Namur 2 1 0 1 5 4 3

7. Antwerp 2 1 0 1 5 10 3

8. A. Anderlecht 2 0 1 1 4 8 1

9. Lara 2 0 1 1 3 9 1

10. Pingouin 2 0 0 2 5 8 0

-------------------------------------------------------------

11. Louvain 2 0 0 2 4 9 0

12. Parc 2 0 0 2 1 9 0