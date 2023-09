Division Honneur Dames: un point qui ne suffit pas pour les deux promus qui ont loupé le coche

"Se maintenir en DH et le plus tôt possible." Le T2 de Léo ne cachait pas son envie de voir un peu plus haut si la situation le permet. Pour ce premier match, les Dames du Pingouin ont montré un très beau visage offensif à l'image de Massart ou Resseler qui ont facilement réussi à glisser entre les lignes dans la première mi-temps. La volonté de bien faire était là. Le Léopold fut vraiment à la peine. Le premier quart a été animé laissant peu de répit aux organismes. Cela en a été tout autre pour le deuxième où les deux équipes se sont observées, un pc de part et autre sans plus d'animation offensive.

À la deuxième mi-temps, le Léo a changé de stratégie. Récupérer plus haut pour profiter du surnombre. Le Pingouin, avec une petite perte de confiance, n’a fait que défendre en accumulant les fautes contre. En manque de lucidité ou inquiètes de perdre du terrain, les visiteuses ont pris de bêtes cartes d’obstruction et les pc ont fait craquer leur défense. Les supporters nivellois ont bien senti le besoin de soutien de leur équipe. Ce seront deux équipes à suivre cette année. Le Pingouin pour sa force de frappe, sa reconversion offensive et sa jeunesse pétrie de talent. Le Léo pour sa résilience, sa capacité à asphyxier l’adversaire et son expérience.

Léopold 1-1 Pingouin

Léopold : Grignard ; Boey, Lardeur, Zorita, Dalla Vitoria ; Gilbert, Hautem, Smeekens, Vincent ; Verzura, Masso ; Puis Figueras, Gilbert, Kicq, Demarteau, Iskan, Cosyns

Pingouin : Heilporn ; Belveaux, Cacciato, Ortiz Monzo, Huvelle, De Kepper, Holz, Massart, Delvaux, Letor, Seillier ; puis Barbier, Loriau, Resseler, Duffrene, Clinckart

Arbitres : M. L. Van Twembeke et S. Maeyens

Cartes vertes : 2e Massart, 51e Huvelle

Carte jaune : 59e Letor

Les buts : 43e Verzura (1-0), 51e Delvaux (1-1)

Penalty corner : Léopold (0/12), Pingouin (0/3)