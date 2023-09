Il est de bon ton de ne pas trop s’épancher sur les besoins boulimiques du stick pour l’eau. On ne parle pas des troisièmes mi-temps mais de ces terrains qui ont soif. Très, très soif. Surtout en temps de canicule. Le Racing a commis quelques erreurs qui ont conduit à vider les cuves avant le match de Division Honneur des dames. La rencontre a été reportée. Il faudra en tirer les leçons. L’amateurisme n’a pas encore quitté les bords de terrain.

Justement, en parlant des bords de terrain, une autre question se pose. Avec un MO, deux arbitres, les pontes des deux clubs présents sur le site, le match est bien "équipé en patrons". Pourtant, à force de multiplier les responsables, on en est arrivé à une situation où plus personne ne décide. Il est scandaleux que le match des dames n’ait pas eu lieu. Certes, le terrain était impraticable. Le MO a eu raison de ne pas le lancer. Mais nous regrettons qu’il n’ait pas organisé une réunion de crise pour dégager des solutions avec, notamment, le président du Racing. En moins d’une demi-heure, il était acté que les cuves seraient suffisamment remplies une heure plus tard. Les dames auraient pu jouer à 13h ou 13h30.

La rencontre des messieurs aurait été aussi décalée d’une heure ou plus ce qui, vu les fortes chaleurs, n’aurait dérangé personne. Le MO n’a-t-il pas trop de pouvoir ? Est-il formé pour réagir avec sang-froid dans des situations aussi exceptionnelles ? Nous sommes le seul pays du monde où un match est annulé faute d’arrosage à 12h02 alors que, sur ce même terrain, un double arrosage est enclenché à 14h23 et à 14h42.