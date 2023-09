Le Racing a profité des largesses waterlootoises

Watducks – Racing 0-2

Watducks : Vandenbroucke ; Wilbers, Willems, Dumont, Van Marcke ; Van Oost, Curty, Sidler ; Ghislain, Rogeau, Dykmans ; puis Depelsenaire, Wilbers, van de Kerckhof, Petit, Langendries

Racing : Gucassoff ; Xavier, Wegnez, Delavignette, Weyers ; Truyens, Meurmans, Gougnard ; Charlier, Cosyns, Cayphas ; puis Lambeau, Cornez-Massant, Malherbe, Lucaccioni, De Chaffoy,

Arbitres : MM. M. Dutrieux et M. Pontus

Cartes vertes : 32e Willems, 34e Van Oost, 46e Ghislain, 59e Cayphas

Les buts : 8e Lucaccioni (0-1), 69e Malherbe (0-2)

Penalty corner Watducks 0/3 et Racing 0/1

Le Racing a pris trois points mérités à Waterloo. Le round d’observation a duré cinq minutes. Sur un contre du Racing, Van Oost était passé. Cosyns remontait le terrain. Il lançait De Chaffoy dans le cercle. Sur un dégagement raté, Lucaccioni surgissait dans le dos au deuxième poteau. Il poussait dans le but vide. Le Watducks répondait par un pc. Un bon vieux tir de Dykmans qui s’écrasait dans le... filet. Les Brabançons poussaient fort. Sidler touchait le… poteau à la 12e minute. Jean Willems criait sur ses gars pour qu’ils jouent plus haut. Le premier quart s’achevait avec le sentiment de voir deux équipes très offensives qui cherchaient le K.-0. non stop.

Au deuxième quart, le Watducks obtenait un 2e pc qui était plus dangereux pour le contre De Gougnard que pour le sleep de Dykmans. Au fil des minutes, le Racing prenait l’ascendant.

A la 32e minute, Willems prenait une verte pour avoir mis Charlier au tapis. Ce deuxième quart n’accouchait pas de grandes occasions. Le Watducks gaspillait beaucoup de balles à cause de mauvais contrôles. Van Oost prenait une verte foncée, mais l’arbitre Dutrieux laissait d’abord l’avantage à Charlier dont le tir était proche de l’équerre.

Après la pause, le Watducks jouait un contre intéressant, mais le centre de Dykmans était contré. Langendries trouvait la déviation de Dykmans, mais Gucassoff était sur la trajectoire.

Le Watducksse créait des occasions, mais il manquait le dernier geste, notamment sur ce centre de Langendries à la 46e minute. Sur un flick de Willems, Ghislain obtenait un pc dans le cercle. Ce troisième pc ne vendait pas plus de rêve. Charlet manquait. Ghislain prenait une verte. Wegnez provoquait le premier pc du Racing à la 48e minute. Vandenbroucke sortait un beau sleep de Cosyns.

Le dernier quart s’annonçait passionnant. Le Watducks a pressé haut alors que le Racing se montrait un peu plus fébrile. Le Wat râlait beaucoup sur les arbitres et surtout monsieur Dutrieux qui aurait manqué deux pc. Meurmans sortait le plongeon de sa vie pour empêcher un tir de Ghislain. Le match filait dans un sens sens. Rogeau déviait sur le poteau.

Jean Willems sortait son gardien à plus de 3 minutes. Malherbe tuait le suspense à 2 minutes de la fin en doublant l’avantage du Racing.

Malgré un calendrier solide, le Racing engrange les points.

Chacun sa mi-temps dans un match fou !

Gantoise - Léopold 3-4

Gantoise : Carr ; M.Deplus, T.Deplus, Murray, Paton ; Goyet, Kina, Clément ; Duvekot, Hellin, Masson ; puis M.Clement, Dewitte, Molenaar, Rogge, Tynevez

Léopold : Henet ; Eaton, Muschs, Van Strydonck, Forgues; Boccard, De Trez, Baumgarten; Degroote, Englebert, Boon; puis J.Toussaint, Cuvelier, Thiéry, A. Verdussen, de Backer

Arbitres: MM.T.Bigare et S. Michielsen

Cartes vertes : 28e Boccard, 41e Baumgarten

Cartes jaunes : 54e Baumgarten, 66e Cuvelier, 70e Cuvelier

Les buts : 15 e Duvekot (1-0), 36e Boon (1-1), 36 e Boon (1-2), 53e Boon sur pc (1-3), 56e T.Clément (2-3), 68e Tynevez (3-3), 69 e Boon (3-4)

Penalty corner : Gantoise (1/3), Léopold (1/3)

Quand deux des grands favoris pour le titre se rencontrent lors de cette 2 e journée cela peut

donner du spectacle et dessiner une tendance. Le Léo est privé de John Verdussen, Nicolas Poncelet et Tanguy Zimmer tous les 3 blessés. Dès le début ,les Bruxellois jouent haut et poussent les Gantois à la faute (mauvais contrôles) mais sans être fort dangereux pour Carr. Par contre à la 7 e Henet doit intervenir sur le 1er contre local rondement mené. Henet s’impose encore d’une double intervention sur pc. Les contres gantois sont percutants.

Sur une superbe phase rondement menée en un temps, Duvekot ouvre la marque à la 15e. Cette reconversion est significative de ce début de rencontre. Les Ucclois tentent de pousser mais ils ont tendance à tourner autour du bloc gantois bien organisé qui ne laisse que très peu d’espace aux attaquants adverses. A la 15e sur une superbe action collective en 1 temps qui désiquilibrte la défense visiteuse, Duvekot conclut et ouvre la marque. Les rapides reconversions locales font mal et à la 22 e les Gantois s’offrent encore une grosse occasion. Le Léopold a la possession il lui manque de la verticalité pour finaliser les actions.

Dès l’entame de la 2 e mi-temps, les choses changent. Sur une perte de balle sur l’aile gauche défensive des Gantois, Boon est isolé… Il fusille Carr. C’est 1-1. Il remet le couvert 30 secondes plus tard suite à un beau travail d’Englebert très en jambe. On assiste à la 1re bascule du match.

Les jeunes Gantois ont clairement reçu un coup sur la tête et le Léo prend possession du match. Pire sur un pc bêtement concédé par Duvekot pourtant très actif, Boon fait 1-3, nous sommes à la 53e. Les Gantois n’ont plus le choix, ils se lancent à l’assaut du but de Henet. Et sur une perte de balle léonine, Timothée Clément fusille Henet. C’est 2-3 et il reste 14 minutes.

La fin de rencontre est tendue… Carr intervient avec justesse devant Arthur Verdussen. Et sur le dernier pc local, Tynevez fait 3-3 sur rebond. Et c’est alors que Tom Boon sort de sa boîte pour la 4e fois. Il fait 3-4 à la 69e. Fin d’un match hautement spectaculaire.

Des Ucclois matures s'imposent à l'Herakles

Herakles - Uccle Sport 2-3

Herakles: Santiago; Le Clef, M. Donck, Cicileo, Coolen; Van Dessel, De Kerpel, Vloeberghs; Thomas, Keusters, de Borrekens; puis V. Donck, Collignon, Delaisse, Callaerts, Van Damme

Uccle Sport: Flamand; Bellenger, Joye, G.Hainaut, Amoroso ; Cockelaere, Paz, Balthazar; Plennevaux, Defise, Magnant; puis Bellenger, Mayens, Chalumeau, D.Hainaut, Houbart

Arbitres: Mme M. Sergeant et Mr. T. Dagnelie

Carte verte: 24e Cockelaere

Cartes jaunes: 21e V. Donck, 60e Paz

Les buts: 22e Plennevaux (0-1), 35e De Kerpel sur pc (1-1), 41e Cockelaere (1-2), 44e Thomas (2-2), 60e Amoroso sur pc (2-3)

Penalty corner: Herakles 1/4 et Uccle Sport 1/4

C'était nanti d'une victoire face au Brax que l'Herakles pouvait aborder l'esprit serein son second match de championnat (et le second à domicile) face à Uccle Sport. Avec un Amaury Keusters déjà bien en jambes après son doublé, les joueurs du président Michel Schuermans pouvaient déjà réaliser une belle opération en cas de victoire. En face, Uccle n'avait pas profité de la venue du Victory pour engranger un succès et devait récupérer des points ailleurs s'ils souhaitent passer une année tranquille en DH.

Sur la remise en jeu, l'Herakles se procura une première occasion avec un tir de Keusters stoppé par Flamand. Un avertissement sans frais pour les Merles qui entrèrent petit à petit dans leur match en jouant en "half-court" durant le premier quart. Amoroso répliqua au tir de De Kerpel, Santiago écarta le danger. S'en était tout pour un premier quart guère fertiles en occasions franches.

Victor Donck hérita d'un carton jaune à la 21e. Petite cause, grand effet car une minute plus tard, Uccle Sport planta le premier but de la rencontre: Plennevaux vint défendre dans son camp et passa à Amoroso. Il alla se replacer en tête de cercle et reçut la balle de ce même Amoroso. Il envoya un missile en revers hors de portée de Santiago. Uccle continua d'attaquer à l'image d'une récupération haute de D. Hainaut dans les 25 adverses. A trois face au gardien, il tira trop tendrement vers le but. En toute fin de quart, les visités obtinrent un pc qui redonna pc. Sur le second, De Kerpel le tira en revers dans les filets du but de Flamand. Le but fut accordé car il sembla au duo arbitral qu'un défenseur ai touché la balle. Un coup dur pour Uccle.

La seconde mi-temps démarra par une domination des Lierrois à l'image de Thomas, plutôt entreprenant. Mais c'était Uccle Sport qui reprit les commandes au marquoir: Cockelaere joua rapidement une faute dans les 25 adverses et entra dans le cercle et tira vers le but. La balle fut déviée par un défenseur et elle prit une trajectoire étonnante qui l'envoya dans le but en lobant presque Santiago. Un but sortit de nulle part. Un avantage de courte durée car le duo Keusters - Thomas entra en scène: d'abord sur une remise géniale en un temps de Keusters pour son compère en attaque qui buta à deux reprises sur Flamand. Ce n'était que partie remise car un minute plus tard, il trompa la vigilance du gardien visiteur d'une lourde frappe en revers. Les deux équipes restèrent relativement calmes malgré des décisions arbitrales parfois étonnantes qui n'aidèrent pas à la fluidité du jeu.

Bien en place, motivé, Uccle Sport poussa dans le début du dernier quart ou il n'y en n'eut que pour eux. Defise alerta Santiago d'une reprise en revers puis Chalumeau tira au-dessus de l'objectif sur une passe de son capitaine Defise. a la 60e, Houbart forçat un pc. Amoroso le convertit d'un envoi à la droite du gardien. Paz écopa dans la foulée d'une carte jaune. L'Herakles poussa, obtint un pc joué en phase qui ne donna rien et ne parvint pas à recoller au score. Uccle l'emporta avec beaucoup de caractère, du calme et de la maitrise, montrant ainsi qu'il faudra compter avec eux cette saison.

Le Braxgata sort sans casse du piège molenbeekois

Braxgata - Daring 4-3

Braxgata : Walter ; Luypaert, Loots, Biekens ; Van Steerteghem, Walsh, Biekens, Van Sraaten; Walker, Onana, Briels puis Harris, De Winter, Van Bavel, Van Biesen, Van Cleynenbreugel

Daring : Feldheim ; Denis, Bell, Legrain ; Bindels , Cosyns Lanfranconi, Vander Gracht ; Esmanjaud, Van Linthoud, Leffler puis Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky, Veulemans, Marque

Arbitres : MM. L. Dooms et A. Colemonts

Cartes vertes : 3e O.Biekens, 10e Esmenjaud, 43e De Winter,

Cartes jaunes : 58e T.Biekens, 65e Leffler

Les buts: 4e Leffler (0-1), 22e Walker (1-1), 37e Luypaert ( 2-1 sur pc), 39e Vander Gracht (2-2), Luypaert (3-2, sur pc), 65e Bell (3-3), 67e Luypaert (4-3)

Penalty corner ; Braxgata (3/6) et Daring (0/0)

Pour la deuxième journée de championnat, le Braxgata affrontait le Daring. Les deux équipes ayant perdu leur premier match, elles avaient à cœur de se rattraper.

La rencontre a commencé à 100 à l’heure. Les hommes de Goldberg ont commencé a pressé très haut en montrant un jeu très agressif. Dès la 3e, dans un jeu très vertical sur la ligne, Le Daring réussissait à obtenir une carte verte contre O.Biekens pour un pied trainant un peu trop.. C’est dans cette supériorité numérique que le molenbeekois Leffler armait un shoot et marquait.0-1 Quelques minutes plus tard, Vander Gracht, en pleine combinaison avec Leffler dans les 50 adverse faisait un faux mouvement et La suite du quart fut marqué par une carte verte pour Esmanjaud.

Le second quart montait en intensité à l’image d’un Onana ou Briels qui gagnait mètre sur mètre. Le bloc du Braxgata montait jusqu’au dernier rideau défensif adverse forçant Feldheim à s’employer à plusieurs reprises pour stopper les tirs. A la 22e sur un pénalty corner durement gagné, Luypaert voyait son sleep butté sur le gardien avant que Walker se jeta sur la rebond et marquait. 1-1

Au retour des vestiaires avec un goal de part et d’autre, la pression et l’intensité est encore monté d’un cran pour le plus grand plaisir des arbitres. Le Braxgata restait maitre du terrain et voulait asphyxier son adversaire du jour. A la 37e, les visiteurs n’arrivaient pas à contenir la percée de Briels obtenant le stroke. C’était le capitaine Luypaert qui s’est occupé de le concrétiser. 2-1. Le Daring répondait quelques secondes plus tard via une construction d’équipe sur l’aile ne laissant aucune chance au gardien Walter. 2-2 A la 47e, nouveau pénalty corner pour le Brax qui fut concretisé par le capitaine Luypaert sur une superbe balle plafond. 3-2. Le jeu était très agressif des deux côtés avec poussée sur poussée ainsi qu’un grand nombre de coups de stick

C’est un dernier quart très animé qui commençait avec un Braxgata voulant enfoncer le clou. Le jeu collectif laissait place à plus d’individualisme à l’image d’Onana glissant très facilement dans le dos des défenseurs. A la 58e, T.Biekens se voyait sanctionner d’une carte jaune dans une contestation générale pour coup de stick. Plus le quart avançait, plus les contre-attaques étaient grosses pour le Daring. Leffler sur un contre était en 1-1 contre le gardien et obtenait un stroke. Il explosa juste après car la balle franchisait la ligne et fut sanctionné par une carte jaune. Bell concrétisa le stroke 3-3. Le match touchait à sa fin quand Luypaert libérait son équipe sur pénalty corner. Score final, 4-3, victoire du Braxgata.

Les autres matchs

Dragons – White Star 6-0

3e Della Torre (1-0), 10e Crols (2-0), 19e Raes (3-0), 27e Crols (4-0), 41e Crols (5-0), 62e Della Torre (6-0)

Victory – Orée 2-6

15e Domene (0-1), 25e Domene (0-2), 38e Dohmen (0-3), 46e Willems (0-4), 57e Van de Laar (1-4), 59e Stockbroekx (1-5), 65e Branicki (1-6), 67e Nunez (2-6)