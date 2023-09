Troisième journée

Mais, quel est le niveau de l’Antwerp cette saison ?

Indiana – Antwerp 2-2

L’Antwerp est annoncé comme un des candidats à la montée en Division Honneur. Mais, les dimanches se suivent et se ressemblent pour les Anversois. Après la claque infligée par le Beerschot, les Anversois ont à nouveau déçu en cédant deux points à l’Indiana.

”Le terrain n’était pas facile”, concède Niels Van Straaten. “Il était très glissant. Nous sommes beaucoup tombés.” L’Antwerp menait 0-1 sur pc. Puis, l’Indiana a égalisé. Après la pause, l’Indiana a pris l’avantage. “Nous avons égalisé alors que nous jouions à 9 à la suite de deux cartes jaunes. Le match a été difficile. Nous avons été touchés par la défaite contre le Beerschot. Nous cherchons notre place. Nous nous interrogeons sur le niveau de l’équipe. Nous avons besoin de temps pour voir jusqu’où nous pouvons monter dans le classement.”

Niels Van Straaten regrette une décision arbitrale. “Je ne suis pas d’accord avec le deuxième but de l’Indiana. La balle touche deux ou trois fois le corps d’un joueur. Pourtant, le goal est validé. C’est dommage. Cela arrive.”

Si on ajoute le stroke raté par l’Antwerp, on comprend une certaine frustration en ce début de saison.

Premier point pour Louvain qui est frustré

Lara – Louvain 2-2

Le Lara recevait Louvain dans un match intéressant pour les deux matricules. D’un côté, le Lara cherche à grignoter tout ce qu’il peut. De l’autre côté, Louvain se reconstruit après sa chute en DH. “Nous avons livré une très belle première mi-temps”, confie l’entraîneur Pierre-Emmanuel Coppin. “Mes joueurs n’ont pas pu tuer le match. La défense a été trop généreuse ce qui a relancé Louvain sur pc. Après la pause, nous vivons un passage catastrophique. Les gars ont oublié leur jeu.”

Louvain est passé devant (1-2). À nouveau sur pc. Le Lara a fait preuve de caractère pour prendre un point. “Dans le dernier quart, nous égalisons sur stroke. Les deux équipes peuvent être déçues car elles ont cru à la victoire.”

Même s’il n’était pas sur le terrain à cause d’une blessure, Julien Schoenaers abondait en ce sens : “Nous avons créé beaucoup d’occasions, mais Cortes a tout repoussé. Le Lara a marqué contre le cours du jeu, mais Louvain a réagi en mettant deux buts. Nous avons eu la possession. Le stroke n’est pas évident. Le Lara égalise. Nous touchons la latte et un poteau dans les dernières minutes. Nous prenons enfin un point, mais nous avons plus le sentiment d’en avoir perdu deux.”

Blockmans : “Un début de championnat difficile mais une chouette équipe”

Louvain-La-Neuve – Pingouin 3-2

Louvain-la-Neuve a reçu son voisin brabançon dans un duel devenu particulier. Les deux clubs ne cachent pas leurs ambitions. “C’est un clasico”, confirme le T1 Juane Garreta. “On sentait une tension supplémentaire. Le Pingouin a joué plus bas que prévu ce qui nous a mis en difficulté.”

La première mi-temps était assez terne. “Nous avions la possession à 70 ou 80 %, mais nous n’étions pas assez dangereux”

Le Pingouin, plus efficace, menait 0-2 à la pause. Juane Garreta a modifié les plans. Le 1-2 a remobilisé les Louvanistes. “Ce but nous booste. Nous reprenons le match en main. Nous égalisons dans le dernier quart. Dans la foulée, on met le 3-2. Nous méritons cette remontada. Mes gars sont restés calmes et disciplinés.”

Le Pingouin reste étonnamment bloqué à zéro points après trois journées. “Mais, je suis certain qu’ils prendront des points”, poursuit Juane Garreta.

Jonathan Blockmans reconnaissait que le Pingouin avait encore affronté un grand adversaire. “Louvain est une grande équipe. Nous menons vite 0-2 ce qui nous met en confiance. Nous avons malheureusement baissé la garde par la suite. La deuxième mi-temps est clairement pour eux. Nous avons une chouette équipe qui vit un début de championnat difficile. L’objectif reste le même, le top 4. Par rapport à l’arbitrage, nous avons du mal avec la tolérance zéro sur les discussions ‘non-nécessaires’. Un de nos meilleurs joueurs se prend une rouge samedi pour un ‘putain’. Il y a une semaine, Pokorny avait lâché une grosse insulte sans rien prendre. L’arbitrage n’est pas la raison de notre zéro sur neuf. Un succès lancerait la machine.”

Dawance : “Les matchs de préparation, c’est fini”

Old Club – Parc 4-0

L’Old Club, l’ogre de la Division, recevait le Petit Poucet du Parc. Le match n’a accouché d’aucune surprise. L’Old Club ne menait que d’un but à la pause avant de dérouler. “Nous avons abordé ce match de manière trop relax”, concède Tom Dawance. Nous voulions marquer trop vite.” De Moor en met deux, Lamarche et Dawance sur stroke complètent le tableau de chasse. “Nous n’avons pas été très efficaces. Nous disputions notre dernier match de préparation avant d’affronter un programme très lourd dans les prochaines semaines. Nous sommes prêts pour ces défis. Nous devrons être plus méchants dans le cercle adverse. Nous faisons encore quatre passes avant de tirer.”

Le Parc a répondu avec ses armes. Le Petit Poucet est là pour apprendre. Un peu comme Louvain-La-Neuve la saison passée. “Mais, nous ne sommes pas aussi loin qu’eux. Nous sommes montés en D1 plus tôt que prévu. Nous avons saisi une chance. Le groupe est quasi le même que celui qui est monté. L’équipe est composée de joueurs du cru avec une moyenne assez jeune”, dit Eliott Ligot. “L’ambiance est bonne. Les résultats sont plus compliqués. Dans le jeu, nous ne sommes pas mauvais. Nous devons être plus efficaces dans les deux cercles. Nous espérions prendre quelque chose contre l’Indiana ou Malines. Nous sommes surtout focus sur notre prochain match contre le Lara. Nous prenons le rythme de la D1. C’est positif. Nous avons épinglé quelques matchs à gagner. Comme tous les candidats au maintien, nous voulons laisser deux clubs derrière nous. Nous voulons arriver au deuxième tour avec quelques points et grandir.”

Garreta : “Notre défaite n’est pas du tout méritée”

Malines – Amicale Anderlecht 4-2

Malines surfe sur une vague appelée la vague du succès. Les Malinois partagent la tête avec l’Old Club et le Beerschot. Pieter Theuniers, le coach malinois, est un homme heureux. “Nous avons proposé un match physique et engagé. Nous avons cinq occasions lors des dix premières minutes. Mais, l’Amicale marque sur sa première occasion. Nous reprenons notre domination et la possession pour égaliser à 1-1 sur stroke. On marque même le 2-1 sur un beau contre. À la pause, le 2-1 est mérité. Anderlecht a ensuite pris le match en main. Nous encaissons sur un beau tip in. Le mini-break nous fait du bien pour nous rappeler ce qu’il faut faire. Notre plus jeune joueur, Gijs De Scheemaeker (15 ans) inscrit le 3-2. Un but très important. Nous marquons sur pc à cinq minutes de la fin du match. Le suspense a été intense durant toute la partie.”

Malines jubile en lisant le classement. “Nous avons juste marqué des points sur des matchs que nous devions gagner pour passer une saison tranquille. Les joueurs sont très motivés pour aller le plus haut possible. Nous allons affronter des équipes avec un plus haut niveau.”

Gaby Garreta n’a pas apprécié le scénario d’un match que l’Amicale n’aurait jamais dû perdre. Il reconnaît la supériorité des Malinois durant les premières minutes. “Nous avons pas mal dominé par la suite. Ils marquent sur un stroke discutable. On domine le deuxième quart. On rate un stroke. Ensuite, nous avons des grosses occasions pour mener 3-2. Sur une phase contestable, ils mettent le 3-2. Ce 4-2 n’est pas mérité du tout. Nous n’avons pas été récompensés. Je n’aime pas trop parler des arbitres, mais je ne comprends pas tout. C’est le sport. C’est dommage. Quand tu ne marques pas tes occasions, tu te mets en difficulté.”

Namur a fait peur à l’Ours

Beerschot – Namur 4-3

Le Beerschot a trouvé un adversaire à son niveau dimanche. Si les Ours poursuivent leur sans-faute, ils ont eu quelques frayeurs. John Goldberg mettait en avant le grand match des Namurois. “Nous menons 2-0 à la pause en proposant du beau jeu. Le troisième quart est pour eux. Ils reviennent à 2-2. Dans le dernier quart, nous marquons encore deux buts. Mais, ils reviennent à 4-3 en créant encore quelques occasions. Ils ont bien joué le coup. Ils sont bien mis sur le terrain. Manu Brunet apporte un gros plus. Il fait ça très bien. Pokorny aussi fait mal. Quant à nous, nous n’avons pas réussi à imposer notre jeu. Je ne suis pas satisfait du jeu si je vois notre prestation contre l’Antwerp il y a 8 jours.”

Le T1 attire l’attention sur les balles aériennes. “La règle du flick n’est plus très claire. Je ne sais plus quoi dire à mes joueurs. Chaque arbitre siffle différemment.”

Quant aux Namurois, ils avaient le sentiment d’avoir livré une belle bataille malgré la perte des trois points. “Le match était assez équilibré”, dit le champion olympique argentin. “Les deux équipes ont eu des temps forts. Nous avons eu des occasions pour faire le 4-4. Nous n’étions pas obligés de gagner face, probablement, à la meilleure équipe du championnat. Nous avons passé un bon test. Je suis content de la performance. Un peu frustré car on méritait de ramener quelque chose. Le niveau est là. Nous pouvons construire là-dessus. La roue finira par tourner.”

À lire aussi

Classement

1. Old Club 3 3 0 0 18 5 9

2. Beerschot 3 3 0 0 17 6 9

3. Malines 3 3 0 0 12 4 9

5. Louvain-La-N. 3 2 1 0 6 4 7

4. Indiana 3 1 2 0 8 4 5

7. Antwerp 3 1 1 1 7 12 4

6. Namur 3 1 0 2 8 8 3

9. Lara 3 0 2 1 5 11 2

8. A. Anderlecht 3 0 1 2 6 12 1

11. Louvain 3 0 1 2 6 11 1

10. Pingouin 3 0 0 3 7 11 0

12. Parc 3 0 0 3 1 13 0

La prochaine journée : Dimanche 24 septembre

Antwerp – Malines 15h00

Amicale Anderlecht – Old Club 15h00

Parc – Lara 15h00

Pingouin – Beerschot 15h00

Namur – Indiana 15h00

Louvain – Louvain-La-Neuve 15h00