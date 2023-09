La Belgique possède un championnat magnifique et… hybride. Les hockeyeurs de DH brillent par leur capacité physique à l’australienne, leur gestion mentale à l’allemande, leur technique à l’espagnole et encore leur science du jeu à la néerlandaise. En septembre, on sent que toutes les pièces de ce patchwork mondial ne sont pas encore alignées. Les joueurs se cherchent encore. Le Léopold et le Racing ont déjà pris de l’avance sur le programme. Gand et l’Orée aussi. Il serait sot de se risquer à une lecture d’un classement qui n’a aucun sens encore.

Deux constats s’imposent. Primo, l’écart entre les huit premiers du classement sera ténu. De plus, les quatre du bas ont, tous, des arguments pour se maintenir, même si Uccle Sport a laissé une meilleure impression que les trois autres. À nouveau, patience… Secundo, les arbitres, même s’ils sont presque invisibles sur la scène internationale, font du bon boulot. Entre deux critiques, on entend des compliments.