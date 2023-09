Jouer un jeudi soir est propice aux surprises. Cette troisième journée de championnat n’a pas déçu chez les dames. Jouer un jeudi soir réserve toujours des surprises. La plus grosse de la soirée est venue sur le terrain du Dragons. Le Wellington a ramené les trois points de Brasschaat ce qui confirme leur bon début de campagne. Le Léopold aussi a livré un match étonnant en ramenant un point à la suite d’un nul blanc au Braxgata. Et dire que le Pingouin menait 1-0 durant 45 minutes face à l’Antwerp. Mais, les Anversoises ont finalement compté sur un hat-trick de Rebecchi pour sauver la victoire.

Le Watducks débloque son compteur victoires

Watducks – Louvain 3-0

Watducks : D’Hooghe ; Breyne, Raymakers, Cabut, Goeminne ; Balon-Perin, Lhopital, Limauge ; White, Ronquetti, T’Serstevens ; puis Delhalle, Boey, Scutnaire, Kahia, van Herendael

Louvain : Gelders ; Abell, Plets, Moors, van Bolshuis ; Butt, L. Palfliet, De lerck ; Munitis, Denef, Van Onsem ; E. Bertram, Goens, M. Bertram, Vanderstraeten

Arbitres : Mme A. Mahieu et P. De Winter

Carte verte : 68e van Bolshuis

Les buts : 4e T’Serstevens (1-0), 14e Breyne (2-0), 70e Balon-Perin (3-0)

Penalty corner : Watducks 1/3 et Louvain 0/5

Le Watducks a géré avec calme et maîtrise cette rencontre face aux jeunes Louvanistes. Privé de Truyens, Vandersteen et Blockmans, le Wadu comptait sur ses jeunes recrues Kahia et Van Herendael qui montraient un beau potentiel. Dans le sens des retours, Alexia T’Serstevens était présente.

Le Watducks a fait parler sa science du jeu pour contrôler assez facilement une équipe de Louvain qui proposait un beau jeu jusqu’au cercle. Un jeu rapide et physique.

Sur un contre vite joué, Ronquetti cadrait une première frappe à la 4e minute. Le tir était repoussé, mais T’Serstevens était sur le rebond (1-0). Louvain a ensuite pris plus de place dans le jeu. Les deux équipes ouvraient des boulevards, mais les gardiennes ne touchaient pas de balle. À la 14e minute, Lucie Breyne déviait un centre au 2e poteau (2-0). C’était du 100 % pour un Wadu plus mature qui proposait un jeu plus fluide.

Louvain était dangereux dans le deuxième quart avec une série de deux pc, mais D’Hooghe était là. C’est Cabut qui concédait le pc. Louvain entrait plus souvent dans les 25, mais ne créait rien ou presque dans le cercle. Sur le premier pc des Ducks, Breyne trouvait la donneuse Ronquetti qui cadrait. À la pause, les Brabançonnes menaient confortablement.

Dans le troisième quart, D’Hooghe intervenait pour stopper une déviation de Van Onsem. Van Bolshuis ne marquait pas le 3e pc de Louvain à la 43e minute. Louvain obtenait encore un pc à la 50e. Cette fois, c’est Moors qui était contrée. D’Hooghe devait encore intervenir pour garder le zéro. Ce troisième quart était terne du côté des Brabançonnes qui étaient trop passives.

Dans le dernier quart, D’Hooghe devait encore sortir un tir. Le Watducks jouait de plus en plus avec le feu. Louvain ne parvenait pas à déborder la défense des Ducks alors que les locales ne cherchaient pas à mettre le troisième à tout prix. Louvain pouvait croire en un stroke à la 60e minute, mais personne ne bronchait. Kahia interceptait une passe pour filer en contre. Elle passait à Ronquetti qui tirait à côté de la balle. La deuxième mi-temps du Watducks était décevante. Les filles de Mick Beunen obtenaient un cinquième pc. En vain. Le match s’achevait avec un pc pour le Wat.

Louvain ne méritait pas la victoire, mais les Universitaires ont montré de belles aptitudes en vue du maintien.

Les autres matchs

Pingouin – Antwerp 1-3

1re Letor (1-0), 46e Rebecchi (1-1), 65e Rebecchi (1-2), 69e Rebecchi (1-3)

Dragons – Wellington 1-2

18e Bruni (0-1), 29e Ender (0-2), 32e Cedres (1-2)

Victory – Herakles 0-3

20e Simons (0-1), 22e Simons (0-2), 66e Simons (0-3)

Braxgata – Léopold 0-0

Gantoise – Racing 5-0

5e Ballenghien (1-0), 38e Gerniers (2-0), 44e Sinia (3-0), 52e Bonami (4-0), 62e Bonami (5-0)

Classement

1. Gantoise 3 3 0 0 10 3 9

2. Herakles 3 2 1 0 7 3 7

3. Wellington 3 2 1 0 6 4 7

4. Braxgata 3 1 2 0 4 1 5

5. Watducks 3 1 1 1 4 3 4

6. Antwerp 3 1 0 2 6 6 3

7. Dragons 2 1 0 1 3 3 3

8. Racing 2 1 0 1 2 5 3

9. Louvain 3 1 0 2 5 7 3

10. Léopold 3 0 2 1 2 3 2

11. Pingouin 3 0 1 2 2 7 1

12. Victory 3 0 0 3 3 9 0