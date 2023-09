Deux minutes catastrophiques ruinent un match courageux du Léo

Léopold – Dragons 2-3

Léopold Grignard ; Dalla Vittoria, Zorita, Meulemans, Boey ; Gilbert, Lardeur, Vincent ; Smeekens, Verzura, Masso ; puis Cosyns, Kicq, Figueras, Hautem, Iskan

Dragons : Bussels ; Rocio, De Groof, O. Mariën ; Jakus, D. Marien, Cedrec, Vilar del Valle ; Viana, Gil, A. Marien ; puis Clotet, Struyf, F. Verboven, M.

Arbitres : Mme T. Bellemans et G. Dekker (P-B)

Cartes vertes : 23e Dalla Vittoria, 35e Kicq

Cartes jaunes : 48e Gil, 66e Verzura

Les buts 10e Meulemans sur pc (1-0), 35e Vilar Del Valle sur pc (1-1), 50e Magis (1-2), 52e De Groof (1-3), 65e Dalla Vittoria sur stroke (2-3)

Penalty corner Léopold 2/3 et Dragons 1/8

Durant les sept premières minutes, le Dragons s’installait dans la moitié de terrain du Léo sans inquiéter Grignard qui sortait d’un très gros match jeudi. La défense du Léo, c’est du solide. Ensuite, le Léo jouait plus haut en créant de belles phases dont celle amenant le premier pc à la 10e minute. Sur la phase, Meulemans envoyait la balle côté line stop. Elle finissait au fond du but de Bussels.

Dans la minute suivante, Grignard se retournait. L’arbitre validait le but, mais la balle n’avait pas été touchée. Après un petit conciliabule entre arbitres, le but était annulé. Le Dragons insistait, mais Grignard était encore impeccable en fin de premier quart. A la 15e minute, le Dragons obtenait à son tour son premier pc. Le Dragons marquait un deuxième but, mais l’arbitre avait vu un backstick. Sur la phase, Grignard a pris un sale coup et restait couchée au sol. Elle était soignée.

A la 23e minute, Meulemans, line stop, sortait le grand jeu en stoppant le sleep de De Groof sur le 3e pc du Dragons. Elle plongeait pour dégager la balle ensuite.

Dans ce deuxième quart, le Dragons pressait plus vite et plus fort. La défense uccloise concédait quelques pc, mais elle tenait bien le coup. A cinq secondes de la pause, le Léo concédait le pc de trop. Vilar del Valle égalisait enfin. Ce 1-1 était le résultat d’un grand réalisme ucclois dans le cercle et d’une grande performance de la défense locale. Le Dragons n’a cessé de pousser dans le cercle durant 35 minutes ou presque.

A la 38e minute, Viana touchait le poteau ! Grignard sortait un tir de Vilar del Valle. Le Dragons restait patient et offensif. Gil prenait une carte jaune pour un coup de stick à la 48e minute. Le Léo pouvait souffler et jouer plus haut sur le terrain. Pourtant, c’est en infériorité que le Dragons prenait l’avance à la 51e minute. Sur un débordement de Marien, la passe en retrait arrivait au stick de Magis (1-2). Vilar del Valle provoquait un nouveau pc à la suite d’un numéro solo spectaculaire. Dans la foulée, De Groof transformait le 8e pc du Dragons (1-3). Les Anversoises ont eu besoin de 50 minutes pour confirmer leur domination au marquoir.

Dans le dernier quart, le Dragons continuait ses assauts dans le cercle de Grignard. La défense tenait bon. L’attaque du Léo n’était pas nourrie en balles.

Lardeur allait chercher un 2e pc à la 61e minute. Bussels sortait l’envoi de Meulemans. Le Léo insistait en arrachant un 3e pc à la 64e. Meulemans jouait bien le coup. La phase amenait un stroke. Della Vittoria se chargeant de faire 2-3 à cinq minutes de la fin. Grignard sortait deux tirs. Verzura voyait jaune.

Les Anveroises ont retrouvé le sourire après leur revers étonnant (1-2) chez elles jeudi soir contre le Wellington. Quant aux Uccloises, elles restaient sur un beau partage (0-0) au Braxgata.

Les autres matchs

Antwerp – Watducks 3-0

15e Verhees (1-0), 28e Rebecchi (2-0), 33e Jardel (3-0)

Wellington – Herakles 1-1

55e Weyns (0-1), 67e Eloi

Pingouin – Gantoise 2-5

7e Ortiz (1-0), 21e Ballenghien (1-1), 38e Schreurs (1-2), 40e Struijk (1-3), 50e Vanden Borre (1-4), 55e Delvaux (2-4), 62e Van Remortel (2-5)

Racing - Victory 2-3 (résumé à venir)

Louvain – Braxgata 0-2

53e Vandermeiren (0-1), 66e Vanden Borre (0-2)