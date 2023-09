L’Old Club, comme un bon vieux diesel : “On s’est pris une sifflante entre les deux premiers quarts”

Amicale Anderlecht – Old Club 3-7

Un déplacement à l’Amicale n’est jamais une sinécure. L’Old Club a failli l’apprendre à ses dépens. Les Anderlechtois ont joué le feu durant le premier quart avant de s’éteindre sous les assauts des Liégeois. Le score a grimpé à 2-0 (Ramiro Veliz et Renaud Pangrazio) en faveur des locaux. “Nous avons fait un terrible premier quart”, confirme Gaby Garreta. “Nous étions les premiers sur les balles. Nous avons proposé un jeu simple, rapide et efficace. Nous passions sur les extérieurs.” L’Amicale avait encore de la place pour en mettre deux de plus, mais c’est l’Old Club qui en a planté quatre durant un deuxième quart très différent. "Nous avons manqué quatre occasions franches. Puis, l’Old Club a réagi. Ils se sont fait engueuler à la fin du premier quart. De notre côté, nous commettons deux erreurs. On le paie cash.”

À la pause, le marquoir indiquait déjà 2-4. "C’était dur pour nous. On a la balle du 3-4 et l’Old Club marque sur le contre. À ce moment, le match est cassé. L’Old Club nous a enfoncés.”

L’Amicale a encore mis un stroke pour revenir à 3-5. Un dernier sursaut avant la mise à mort. "On rate par la suite un stroke et trois actions. Nous avons fait un bon match. Je regrette ces erreurs non forcées. L’Amicale a rivalisé avec l’Old Club. Le score est un peu forcé. Un 3-5 ou un 4-6 aurait été plus juste, mais c’est le sport. Je n’ai rien à dire sur l’arbitrage. Le match a été fair-play des deux côtés.”

De l’autre côté du terrain, les Liégeois étaient heureux d’avoir à nouveau bien réagi après un début de match compliqué. L’Old Club occupe toujours la tête du classement, mais entre dans une phase plus difficile au niveau du calendrier. “Nous avons remporté une belle victoire au mental. Comme d’habitude, nous abordons le match de manière trop light. Nous étions mous. Après 90 secondes, nous sommes menés 1-0, puis le 2e tombe. À la mini-pause, nous nous sommes pris une sifflante. Là, tout a changé. Nous avons enchaîné quatre buts dans le deuxième quart. Nous avions la bonne attitude. Nous n’avons rien lâché. Dans le troisième quart, nous ne voulions pas les relancer. On a poursuivi sur notre lignée. À 2-7, nous avons juste contrôlé le dernier quart. Malheureusement, on prend un but à cause d’une mauvaise relance.”

À noter le but du jeune Tomi Lamalle qui a inscrit son premier but à tout juste 15 ans.

Au Parc, c’est Noël avant l’heure

Parc – Lara 1-5

Quand les deux promus s’affrontent, le match est souvent serré et tendu. Ce ne fut pas le cas au Parc. Le Lara a profité de cadeaux de Noël avant l’heure. Si le Parc avait mis en avant de belles qualités lors de ses trois premiers matchs, il est passé au travers de ce duel si important. “Nous avons toujours un gros manque d’efficacité dans les deux cercles”, concède Eliott Ligot. “Nous proposons un bon fond de jeu, mais il nous manque un petit truc pour faire la différence dans les 25. Nous avons dix pc. Nous en marquons un. Eux, ils en mettent deux sur quatre. On ne peut pas tirer beaucoup de conclusions d’un tel match car nous leur avons offert beaucoup de buts. Nous avons bien démarré le match avant de donner deux buts en cinq minutes. Puis, nous devons courir derrière le score. Le Lara a été plus fort et mérite sa victoire. Nous avons livré notre moins bon match de la saison.”

Le Lara était radieux, mais son coach n’était pas euphorique pour autant. Pierre-Emmanuel Coppin était conscient de l’ampleur de la tâche. "Ces trois points sont importants. Nous menons vite de deux buts ce qui nous aide. On se relâche à 0-3. Le Parc a eu des occasions, mais il a, comme nous, un souci de finition. À la mi-temps, le score aurait pu être de 2-5 au lieu de 0-3. Le 3e quart est équilibré. Puis, la fin de match ressemble à un ping-pong décousu. J’ai apprécié la gestion des émotions de mes joueurs. Ce match était sous pression car nous devions le gagner. Nous avons géré avec maturité. Il reste encore beaucoup de boulot. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne bien jouer qu’un quart temps. Face aux autres adversaires, cela ne suffira pas. Au Parc, nous avons pour une fois profiter des erreurs adverses.”

Le Pingouin est cruellement toujours bloqué à zéro

Pingouin – Beerschot 3-5

Le Pingouin est toujours bloqué à zéro point après quatre journées. Le constat est dur pour une équipe qui vaut plus que ce zéro pointé. En recevant le Bee, les Nivellois savaient que la victoire serait très compliquée. Néanmoins, les Brabançons ont opposé une belle résistance. Cameraman dans le staff nivellois, Nathan Durand a apprécié le spectacle proposé. “Le Bee, qui a encore un rythme de DH, était plus fort”, dit-il. “Le résultat est le juste reflet de la rencontre. Nous avons réussi à mettre un coup de pression par moments. Nous avons réagi pour les faire un peu douter. Ce match nous met en confiance car nous avons bien joué.”

Le score s’est trop vite envolé à 0-3. "Mais, nous avons réduit le retard (1-3). Nous n’avons pas baissé les bras. Nous revenons même à 2-3. Nous y avons cru.” Le score est resté tendu : 2-4 puis 3-4 avant le 3-5. "Nous n’étions pas si loin. Le Bee reste le Bee. Nous n’avions rien à perdre.”

Le temps tourne. Le Pingouin reste à zéro. “Vu la formule de championnat, nous avons le temps d’inverser la tendance. La saison passée, nous n’avions que 11 matches pour être dans le Top 8. Ici, nous avons encore une longue saison. Nous cherchons d’abord une régularité. Tout reste en possible. En D1, on voit que les scores filent dans tous les sens.”

Au Beerschot, le score file toujours en leur faveur. Les Ours ont aligné une quatrième victoire. John Goldberg ne change pas sa ligne de conduite.

“Nous sommes bien en place durant la première demi-heure”, dit l’entraîneur. “Puis, le Pingouin prend le dessus après la pause. Nous avons toujours mené, mais nous avons dû rester focus jusqu’au bout. Je suis content avec ces trois points. La rencontre n’a pas été facile. Le Pingouin mérite mieux que ce 0 sur 12. Nivelles a un bon équilibre entre jeunes et joueurs d’expérience”, conclut John Goldberg qui demande aux arbitres de clarifier la gestion des flicks en D1. “Les sifflets partent dans tous les sens. Moi, je n’y comprends plus rien.”

Namur fait la très belle opération du jour

Namur – Indiana 3-2

Namur a bien mûri. Namur a encore envie de grandir dans les prochaines semaines. La patte de Brunet est déjà visible. Le champion olympique à Rio avec l’Argentine a apporté toute son expérience sur et en dehors des terrains. “Je ne suis pas bien placé pour parler du passé car je viens d’arriver”, dit Manu Brunet. “Nous avons pris trois points importants en connaissant des hauts et des bas. Nous avons surtout installé une culture du travail. Je vois un groupe qui bosse et qui est soudé. Ils ont tous l’envie de s’améliorer.”

Namur a du caractère aussi. À deux reprises, l’Indiana a égalisé. À huit minutes de la fin du match, Namur a marqué sur stroke le but de la victoire. "Nous mettons le premier sur pc. Le deuxième vient d’une déviation. Le troisième, d’un stroke. Je vois que, quand on est discipliné et qu’on respecte le plan, nous sommes forts avec et sans la balle. Parfois, nous faisons de moins bons choix qui nous pénalisent. Ces erreurs sont évitables. Je suis certain que nous montrerons notre meilleur visage dans 4, 5 ou 6 mois.”

À l’Indiana, on n’avait pas le même regard sur la rencontre. La déception était doublée de colère. “Nous étions la meilleure équipe sur le terrain”, avance Pierre de Simpel. “Nous avons eu plus d’occasions. À la fin, nous avons un stroke en notre faveur, mais il n’est pas sifflé. Eux, ils obtiennent un stroke pour une faute qui a lieu en dehors du cercle. L’arbitrage ne nous a pas aidés. La défaite fait mal. La manière aussi. Sur une saison, ce genre de match existe. Nous essayerons de prendre des points au Bee.”

L’Antwerp remporte plus que trois points à Malines

Antwerp – Malines 3-2

L’Antwerp avait déçu lors de ses trois premiers matchs. Le départ de certains cadres a fait mal. L’équipe a revu ses standards à la baisse. Elle a accepté cette phase de reconstruction. Lors des trois premiers matchs, le bilan était maigrichon avec un succès, une défaite et un partage. Face à Malines, l’Antwerp se mesurait à un adversaire en grande forme (9/9). “Nous avons fait un bon match dans l’ensemble”, analyse Niels Van Straaten en parlant de l’Antwerp. “Le score est resté serré. À la fin, nous prenons plusieurs vertes ce qui nous fait souffrir. Ce succès est très important pour nous car il nous remet dans une spirale positive et nous redonne confiance. En plus, le succès est logique.”

Les Malinois ne cachaient pas leur déception à la suite de ces premiers points perdus. “Cette défaite n’est pas réellement une surprise face à un des favoris de la division”, commence l’entraîneur Pieter Theuniers. “Nous sommes déçus de notre niveau de jeu. Nous avons déjà l’envie de gommer ces erreurs en vue de la prochaine rencontre. Nous avons entamé le match en respectant trop l’Antwerp. Nous sommes restés passifs. Nous n’avons pas pris le match en main. C’est d’autant plus dommage que nous avons de belles qualités à la balle. Nous avons souvent agi en réaction à ce que l’Antwerp proposait. Nous n’avons pas pressé de manière agressive. Au final, l’Antwerp n’a pas eu tellement d’occasions. Ils ont juste essayé de flicker beaucoup de balles dans le dos de nos défenseurs dans le cercle, ce qui leur apporte le premier goal.”

Mené 1-0, Malines a ensuite réagi pour recoller à 1-1. "Juste avant la pause, on défend mal et on encaisse.”

Pieter Theuniers a essayé de changer l’état d’esprit de ses joueurs, mais la physionomie de la deuxième période ressemblait aux 35 premières minutes. “On a attendu d’être menés 3-1 pour jouer 10 bonnes minutes. Là, nous avons dominé. L’Antwerp a pris deux cartes et un but. En fin de match, nous avons encore une occasion pour faire 3-3. J’insiste sur le fait que nous étions surtout déçus par notre niveau de jeu”, poursuit le coach malinois avant de conclure par une notre sur les arbitres. “Je donne une mention spéciale aux arbitres qui étaient sans doute la meilleure équipe sur le terrain. Je les félicite."

Louvain, un réalisme cynique

Louvain – Louvain-La-Neuve 4-1

Louvain-La-Neuve était déçu. Déçu par le niveau de sa prestation. Déçu et frustré. Les joueurs du Brabant wallon ont été piégés par leurs homologues du Brabant flamand. “Nous dominons la première mi-temps, mais le score indique 2-0 pour eux à la pause”, regrette Juane Garreta, l’entraîneur de LLN. “Eux, ils ont été efficaces dans le cercle. Nous, nous dominons, mais nous ne concrétisons pas nos occasions. Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner. Tout devient plus compliqué. Tu entres dans une spirale négative. Durant le troisième quart, nous avons bien joué aussi. Nous prenons le 3e but sur une contre-attaque qui amène un pc (3-0). Nous avons cinq ou six pc qui ne donnent rien. On revient à 3-1 en poussant, mais la balle ne veut pas rentrer. Nous avons cherché à être les patrons sur le match. Mais, des patrons qui ne marquent pas. Louvain a été réaliste et bien en place. La balle a tourné pour eux. Ce match est très frustrant”, conclut le génial argentin.

Le malheur de Louvain-La-Neuve a fait le bonheur de Louvain. L’équipe qui évoluait encore en DH la saison passée n’avait pris qu’un point sur neuf avant dimanche. Leur objectif reste le top 4 ce qui impliquait d’inverser la tendance. Le message est bien passé.

Louvain a accueilli avec un grand soulagement ces trois points. “Contre Louvain-La-Neuve, le match était agréable à jouer avec un esprit fair-play et un bon arbitrage”, dit Julien Schoenaers. “LLN a démarré de manière agressive. Nous avons reculé. On garde le zéro et on finit nos actions. A 3-0, LLN met le 3-1 et est proche du 3-2 ce qui aurait fait un autre match. On défend bien. On trouve la forme qu’on veut et notre ADN : courir et bien défendre. J’ai le sentiment que les deux équipes se sont bien battues.”

Classement

1. Old Club 4 4 0 0 25 8 12

2. Beerschot 4 4 0 0 22 9 12

3. Malines 4 3 0 1 14 7 9

4. LLN 4 2 1 1 7 8 7

5. Antwerp 4 2 1 1 10 14 7

6. Namur 4 2 0 2 11 10 7

7. Indiana 4 1 2 1 10 7 5

8. Lara 4 1 2 1 10 12 5

9. Louvain 4 1 1 2 10 12 4

10. Anderlecht 4 0 1 3 9 19 1

11. Pingouin 4 0 0 4 10 16 0

12. Parc 4 0 0 4 2 18 0

La prochaine journée

Amicale Anderlecht – Louvain Di 15h

Parc – Louvain-La-Neuve Di 15h

Pingouin – Malines Di 15h

Namur – Old Club Di 15h

Antwerp – Lara Di 15h

Beerschot – Indiana Di 15h