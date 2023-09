Presque vainqueur, le Sporting partage encore contre Bruges

Brian Riemer avait décidé de titulariser Thorgan Hazard et la question était de savoir comment l’entraîneur danois allait animer son équipe, dans un 4-3-3 où le milieu (Delaney-Rits-Leoni) a été plus travailleur que créatif. Hazard est souvent venu sur le côté gauche, pour aider Amuzu ou offrir une solution de passe de plus, et c’est d’ailleurs au départ d’un décalage de Hazard côté gauche qu’est né le but anderlechtois. Avec des longs ballons et la vitesse d’Amuzu, Anderlecht sautait ainsi une ligne, mais ne s’est pas créé pour autant énormément d’occasions.

Sardella, encore une erreur qui coûte

C’était le bémol, malgré l’ouverture du score, par Dolberg, victime d’un coup direct juste avant de marquer et qui a dû être remplacé avant le repos, tout comme Delaney, en raison d’une blessure à l’épaule. Les deux sorties n’ont pas mis en péril la fin de la première période, mais l’ensemble collectif bruxellois a-t-il été perturbé ensuite ? C’est difficile à dire, mais il est assez facile de glisser que l’erreur de Sardella, malheureusement, a encore porté à conséquence, comme à Courtrai une semaine avant. L’intervention manquée de l’arrière droit a permis à Zinckernagel de percer un mur mauve qui avait bien tenu jusque-là, mais n’a pas été assez strict, face à la frappe de Skov Olsen.

Kasper Schmeichel aurait-il pu mieux intervenir ? A priori non, le gardien danois avait la vue masquée au moment de la frappe, et il serait injuste de lui faire porter la responsabilité. Il n’a pas non plus été déterminant, sur un arrêt, pour rehausser sa titularisation, qui a laissé Dupé, certainement frustré, sur le banc.

Schmeichel, le choix fort de Riemer

Brian Riemer a fait un choix fort, en optant pour Schmeichel, aligné sous les yeux de son père et de Remco Evenepoel, et il ne s’est pas facilité la vie, d’un point de vue du management et les prochaines semaines diront comment se passera la cohabitation. L’entraîneur danois, en faisant le choix de lancer Thorgan Hazard d’emblée, a envoyé un autre message : à gauche toute. Cela est-il tenable à terme ? Ou était-ce un coup d’un soir ? Anderlecht a gêné Bruges, mais les Blauw en Zwart, au fil de la rencontre, ont affiché leur maîtrise, pour prendre la deuxième période en main, avec plus de présence.

C’est aussi l’enseignement de la soirée : Anderlecht progresse, mais il est encore un peu juste pour faire la différence, de manière constante. Il enchaîne un troisième partage de suite, après quatre victoires d’affilée, mais il peut au moins se dire que ça tient la route derrière. Mais il lui en faudra faire plus, offensivement, et mieux, pour remporter un deuxième match contre Bruges. Le retour est programmé fin février. D’ici là, on verra quels sont les progrès réalisés par le groupe de Brian Riemer.