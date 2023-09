Surprise chez les Red Lions: Stockbroekx, Poncelet, Gougnard et Dockier n'iront pas aux Jeux de Paris

Michel Van den Heuvel a dévoilé la liste des 22 joueurs qui figurent dans le groupe à moins de 10 mois des JO. ©DR

Van Dessel, Onana et Ghislain figurent toujours dans le groupe pour Paris 2024

Les trois jeunes ayant disputé l'Euro (Arno Van Dessel, Nelson Onana et William Ghislain) ont réalisé des performances remarquables et sont maintenus dans le groupe.

Retour de Boon, Cosyns, T. Stockbroekx, Van Oost et Vandenbroucke

Le groupe de Mönchengladbach est à nouveau complété par Tom Boon, Tanguy Cosyns, Maxime Van Oost, Thibeau Stockbroekx et Simon Vandenbroucke.

Dockier, Poncelet et M. Stockbroekx quittent le noyau élargi

D'autre part, Michel van den Heuvel et son staff ont décidé de ne pas sélectionner Sébastien Dockier, Emmanuel Stockbroekx et Nicolas Poncelet pour le cycle vers Paris 2024. De plus, après une pause de trois mois, Simon Gougnard a annoncé sa retraite définitive du hockey international. Michel van den Heuvel explique sa décision pour Sebastien Dockier: "Je travaille avec Seba depuis 8 ans. C'est un joueur fantastique qui a eu une carrière exceptionnelle avec les Red Lions. De plus, c'est une personnalité merveilleuse qui a tout donné pour cette équipe. Cependant, il est temps de regarder vers l'avant avec un nouveau groupe. N'oublions néanmoins pas tout ce que Seba a fait pour le hockey belge."

A propos d'Emmanuel Stockbroekx, Michel déclare : "Revenu d'une grave blessure il y a quelques années, Manu avait réussi à regagner sa place dans le groupe. Cette fois-ci cependant, après examen des combinaisons de joueurs dont nous disposons, nous ne trouvons malheureusement pas de place pour lui direction Paris. Mais Manu est un joueur avec beaucoup de détermination et nous le reverrons peut-être à l'avenir."

Il continue au sujet de Nicolas Poncelet: "Nico est un excellent joueur, qui n'a pas atteint son plein potentiel pour diverses raisons, dont plusieurs blessures. Il pourrait revenir chez les Red Lions à l'avenir, mais il devra faire des progrès significatifs."

Gougnard, retraite définitive

Enfin, le sélectionneur national s'est exprimé sur Simon Gougnard : "Simon m'a confirmé qu'il prenait sa retraite des Red Lions. Pendant sa pause de trois mois, il a eu le temps de réfléchir à sa situation. Avec tout ce qui se passe dans sa vie en ce moment, il pense que c'est le bon moment pour mettre un terme à sa carrière internationale. Comme Seba, il a eu une carrière merveilleuse, gagnant tout ce qu'il y avait à gagner : les Jeux olympiques, la Coupe du monde et la Coupe d'Europe."