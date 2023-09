Red Lions Dockier : “Dur de partir à la retraite sans dire au revoir”

À lire aussi

Au soir de cette discussion, il est apparu que ses garanties de jouer malgré des états de service exceptionnels étaient très ténues. "Il m’a confié que les chances étaient très petites. Moi, j’ai 33 ans. J’ai disputé deux Jeux, trois Mondiaux et trois Euros. J’ai porté ce maillot plus de 250 fois. Je n’avais pas envie de me battre pour avoir 1 % de chance de figurer dans la sélection.”

Alors, sagement, il a fait un pas de côté. Tel est le prix à payer quand on est Red Lion en 2023. La ligne offensive est riche de neuf joueurs de très haut niveau. "J’ai souvent été dans une situation à la limite. Il faut croire que les coaches n’étaient pas fans de moi. Je suis surtout déçu de partir ainsi. Je n’ai pas pu terminer sur un grand tournoi.”

guillement Moi ? Je suis une victime facile car je ferme ma gueule.

Déçu, il ne tire pas dans tous les sens. Il met même en exergue les qualités de ses huit comparses en attaque. "Les jeunes ont bien performé durant l’Euro. Il y avait une pression pour rajeunir le noyau. Moi ? Je suis une victime facile car je ferme ma gueule.”

Celui qu’on surnomme cow-boy analyse aussi son départ sous un autre angle. Le hockey moderne ne cherche plus un profil semblable au sien. "Je suis un goal scorer. La fonction n’est plus recherchée aujourd’hui. Un pur attaquant n’est plus dans les plans du hockey moderne. Désormais, on demande des gens comme Onana qui mettent une pression constante sur la défense. Des gars physiques. Des chasseurs." L’artiste est relégué au second plan sur la scène. "J’ai toujours été un bon soldat qui bossait pour l’équipe. J’aimerais qu’on retienne que j’étais un renard des surfaces. Je ne cherchais jamais le conflit. J’étais d’humeur égale.”

Il est encore un peu tôt pour évacuer les nuages noirs de ce sombre mois de septembre 2023. La fierté prendra le relais plus tard. Sébastien Dockier a fait son trou chez les Red Lions au moment où les places étaient les plus chères. Il a partagé l’affiche avec les meilleurs comme Van Doren, van Aubel, Wegnez, Kina, Boon, Charlier et tant d’autres. "J’ai participé à une histoire exceptionnelle. En 2012, j’étais le meilleur buteur lors de mon premier tournoi avec les Reds”, dit celui qui évoque le Champions Trophy en Australie en 2012. “J’avais profité des forfaits de van Aubel et Dekeyser.”

En onze ans, il a empilé les buts, les rencontres et les victoires. Rien ne remplacera la finale des Jeux de Tokyo. "Malgré l’absence de spectateurs en tribunes, j’ai réalisé le rêve d’une vie. En 2018, nous avions eu droit à des tribunes pleines lors du sacre à la Coupe du monde. Les joueurs sont tous devenus des amis pour la vie. Je suis fier de les connaître. J’ai appris le travail en équipe”, poursuit celui qui a porté le maillot de Malines, du Beerschot et de l’Herakles en Belgique.

En janvier dernier, il n’imaginait pas disputer son dernier grand tournoi. En plus, le souvenir était catastrophique. "J’ai joué mon tournoi le plus décevant. J’ai passé deux matchs et demi sur le banc sans être blessé. J’aurais préféré que le staff explique un mois plus tôt ce principe de tournante en attaque. Moi, j’ai besoin d’être cool pour performer sur un terrain.” En juin, il a pris congé des supporters au terme d’un anonyme match de Pro League face à l’Espagne.

En regardant les Jeux de Paris, il pourra se repasser le film de sa carrière. Une carrière d’une richesse inouïe marquée par des buts d’anthologie. Qui se souvient que l’un des moments les plus iconiques des Red Lions a été rendu possible grâce à un doublé de Dockier ? C’est lui qui a planté le doublé salvateur en quart de finale des Jeux de Rio alors que l’Inde menait 0-1 à la pause ! “Assurément, ce furent mes deux buts les plus importants”, souffle-t-il avec son large sourire légendaire. “Les plus beaux ? Au Mondial à La Haye en 2014, je mets un revers dans le plafond face à l’Allemagne. En 2015, à Brasschaat, je prends une balle – un flat de Gougnard – au-dessus.”

Aujourd’hui, il vit full time avec sa copine à Amsterdam. Il n’a plus aucune raison de revenir en Belgique. Il défend cette saison le titre historique conquis par Pinoké en mai. Il cherche aussi un emploi. “J’ai encore un an de contrat à Pinoké. J’ai eu des interviews pour trouver un travail.”

Seba, tu as toujours tiré dans l’ombre. Sans faire de vague. Bon vent cow-boy, un surnom qui te va bien !