Simon Gougnard explique son choix d'arrêter sa carrière: “Je sentais que la fin était proche car je voulais vivre autre chose”

À lire aussi

Simon Gougnard, c’est l’homme aux trois poumons qui était capable de déborder sur son flanc droit tous ses adversaires. Avec sa gueule d’ange, il plongeait en enfer ses rivaux directs. Pour le suivre, il fallait se lever tôt. “Je souhaiterais que les gens gardent de moi l’image d’un joueur physique, souriant et qui ne se posait pas trop de questions.”

À lire aussi

Évoquer Simon, c’est plonger en 2018 en Inde. Le nom Gougnard restera à tout jamais doublement associé au sacre belge. Simon livrait le tournoi de sa vie pendant que son papa rendait son dernier souffle. À l’aube de la demi-finale contre l’Angleterre, le milieu apprenait la triste nouvelle. Le groupe pleurait d’une voix et portait son frère meurtri par la terrible annonce. “Si je devais épingler des souvenirs de ma carrière, j’en pointerais deux : la médaille d’argent aux Jeux de Rio car elle nous faisait basculer dans une nouvelle ère. Elle démontrait que tout devenait possible, mais elle nous donnait aussi à manger pour conquérir l’or. L’autre souvenir, c’est évidemment le Mondial de 2018 : le titre et mon papa. Durant le tournoi, rien ne fut facile. En phase de poules, nous ne livrons pas de grands matchs. Nous perdons en cours de route Dohmen (malade) et Stockbroekx (blessé). Mon papa décède avant la demi-finale. Cet événement nous a rapprochés en tant que groupe. J’en garde un sentiment étrange. Mon papa a aidé l’équipe. Tout le monde le connaissait. J’ai éprouvé du plaisir à voir l’équipe se serrer encore plus.” Lors de la demi-finale, les Reds étaient intenables. Ils ont balayé les Anglais (6-0). En finale, ils ont battu aux shoot out les Pays-Bas.

Champion du monde (2018), d’Europe (2019) et olympique (2021), Simon Gougnard ne s’attendait pas à une telle odyssée lorsqu’il démarrait son parcours aux côtés de monstres sacrés comme Max Luycx en 2007 lors du Champions Challenge à Boom. Lors de ce tournoi, les Belges finissaient à la dernière place et perdaient leur coach Giles Bonnet. “À l’époque, je jouais au Watducks sous les ordres de Pascal Kina qui figurait dans le staff des Lions, dit-il. J’avais de nombreux coéquipiers chez les Reds. Je réalisais un rêve de gosse. J’étais content de prendre des minutes sans imaginer une seule seconde tout ce qui m’attendrait.”

Ce qui l’attendait, c’était 16 années remplies de rencontres et de grands matchs. Il a disputé les Jeux et la Coupe du monde à trois reprises. L’Euro, sept fois ! Il a remporté les plus beaux trophées, disputé une kyrielle de finales. “À mes débuts, personne n’imaginait remporter un grand tournoi. Être présent nous faisait déjà plaisir. Les gens ne réalisent pas le monde de différence entre 2007 et aujourd’hui. Il y a 16 ans, la fédération abattait un énorme boulot vu les moyens mis à disposition. Les gens étaient motivés, mais l’argent ne suivait pas.”

Actuellement, les Red Lions s’entraînent à hauteur de quatre jours par semaine. “Avant, nous nous entraînions au Braxgata le mardi matin de 8 h à 12 h et le mercredi soir de 20 h à 22 h. Maintenant, il est vraiment compliqué de combiner des études ou un métier en parallèle.”

Ces sacrifices ont mené les Red Lions de la quatorzième place au toit du monde en 10 ans. Simon Gougnard fera à tout jamais partie de cette génération qui a accompli des miracles sur un terrain, notamment à l’Euro 2007 de Manchester en battant l’Allemagne. “Je ne pense pas que les Red Lions redescendront un jour à la 14e place mondiale. Nous avons vécu une aventure unique.”

Chaque tournoi a été une découverte. Les Lions ont appris à mettre le curseur des ambitions toujours plus haut. De la cinquième place des Jeux de Londres en 2012 au titre en 2021, ils sont passés par toutes les émotions. “Les JO de Tokyo représentent l’accomplissement. Nous avions annoncé la couleur de la médaille. Nous l’avons fait. Nous n’étions plus un outsider comme à Rio. Les Jeux au Brésil nous avaient nourris durant quatre ans et un peu plus. En 2021, nous avons assumé notre statut de meilleure équipe du monde.”

Ces dernières années, Simon Gougnard s’est battu pour poursuivre la grande œuvre. La motivation s’effritait avec le temps. Les sacrifices devenaient plus lourds. Dans sa tête, une petite voix le poussait vers un autre chemin. “Lors de la dernière Coupe du monde, je sentais bien que la fin approchait. Je ne me disais pas que je vivais mon dernier match. Je n’y pensais pas trop. Je voulais vivre autre chose. Je ne me donnais plus à 110 %. Si je devais chercher de la motivation, c’est qu’il y avait un problème.”

Ce ‘problème’ n’en était pas un. Simon Gougnard voulait ouvrir un restaurant de Poke Bowl à Louvain-la-Neuve avec son frère Boris. Il a alors pris un break d’un été pour tenter l’aventure. Il y a trois semaines, le champion olympique a repris tout l’Horeca du club du Léopold. “Dès l’instant où nous nous lancions dans ce deuxième projet, il était clair que j’arrêtais ma carrière de Red Lion.”

Concrètement, il s’est entretenu avec Michel Van den Heuvel en septembre. “Le choix n’était pas simple, mais je suis passé à autre chose. Il m’avait demandé avant l’été de prendre mon temps. Il m’a compris.”

guillement Personne n’est irremplaçable. L’équipe tournera bien sans moi. Mon départ ne diminue pas les chances de gagner. La relève est là. Je ne me sens pas mal. Je ne les ai pas abandonnés.

Si Simon Gougnard ne sera pas sur le terrain olympique en 2024, il arpente encore ceux de la ION Hockey League avec un appétit boulimique. “Au Racing, je reprends du plaisir lors des matchs le dimanche car je ressens plus de légèreté à l’idée de jouer avec mes potes. La vie en Red Lion est passionnante mais stressante. Tu recherches en permanence la performance en t’imposant une surcharge de travail. Ma vie actuelle est stressante pour d’autres raisons. Je me sens bien. Je suis heureux”, dit celui qui ne ferme pas la porte à l’idée de coacher un jour ou de devenir consultant.

L’éclosion express d’Arno Van Dessel a rendu son départ à la retraite plus léger. “Pas forcément, coupe-t-il. Arno n’est pas mon remplaçant. Personne n’est irremplaçable. L’équipe tournera bien sans moi. Mon départ ne diminue pas les chances de gagner. La relève est là. Je ne me sens pas mal. Je ne les ai pas abandonnés.”

Et s’il décidait en janvier de revenir dans le coup ? “Certains m’ont demandé de tenir encore un an, mais si je dois me pousser, c’est que la motivation n’est pas suffisante. Ce groupe compte sur des joueurs déterminés à 110 %.”

Simon Gougnard est parti à la retraite en paix. Après 16 magnifiques années au service de l’équipe.