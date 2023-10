La chronique de Vincent Vanasch : “On s’est donné rendez-vous à Tokyo en 2031”

Simon Gougnard aspirait à une autre vie. Les gens oublient parfois que, même si un hockeyeur a remporté les JO, la Coupe du monde et le championnat d’Europe, il doit préparer sa reconversion. Financièrement, être Red Lion durant 17 ans ne permet pas de mettre de l’argent de côté pour plus tard.

Sébastien Dockier, lui, n’a pas choisi cette réorientation. Depuis 7 ans, il était mon roomie. J’étais en larmes quand il m’a appelé après avoir discuté avec Michel Van den Heuvel. Il était préférable d’arrêter les frais en septembre plutôt que d’apprendre une non-sélection en mai ou en juin. Un départ fait toujours un coup au moral. Les Lions, c’est mon autre famille. Ma génération sent de plus en plus la fin se rapprocher. Nous avons vécu plus de 15 ans de tranche de vie. Quinze ans de joie, de peine, d’espoir, de déception… Comme le commun des mortels. Nous avons tout partagé : de la défaite 0-10 contre l’Australie à la victoire en finale des JO contre l’Australie. Le hockey nous a changés.

La famille des Red Lions s’élargit au fil des ans. Je garderai ces gars comme amis pour la vie. D’ailleurs, nous avons déjà mis dans l’agenda un voyage à Tokyo en 2031 pour fêter nos 10 ans. Plus tard, on se verra moins, mais on se verra toujours comme si c’était hier.

Que ce soit Seba, Sim, Tomacho ou Gus, ils ont inspiré les hockeyeurs, les Belges, les sportifs à travers le monde. D’autres suivront après les Jeux de Paris et la Coupe du monde à Wavre en 2026. J’avoue que ceux qui restent ont tous le même espoir. Tirer notre révérence le jour de notre choix, au soir d’une grande finale.

Mon numéro 21 appartiendra un jour à un autre. Avant le n°9 de Dockier, le chiffre appartenait à un autre frère, Maxime Luycx. Il sera attribué à un jeune qui se sera nourri de nos exploits. Le projet des Red Lions a ceci de beau qu’il n’appartient à personne et à… tous ceux qui portent ce maillot depuis plus de 100 ans.