Et si l’EHL servait de tremplin pour le Watducks ?

Le Watducks et le Léopold sont arrivés à Barcelone pour disputer les KO 16 de l’EHL, la coupe d’Europe des clubs. Dès vendredi à 12h, les Waterlootois lanceront les hostilités face aux modestes Irlandais de Banbridge qui n’alignent plus leur star Eugene Magee. La rencontre est d’autant plus intéressante que le Watducks, finaliste du défunt championnat de Belgique, n’est pas au sommet de son art pour le moment.