Euro Hockey League : le Waterloo Ducks s’impose dans un match à rebondissements (5-3)

Malgré une dizaine d’entrées de cercle, le Wat’n’arrivait pas à se créer d’occasions franches avant la 12e minute où le gardien Roleston sortait une première balle d’un saut de carpe et un second arrêt devant Ghislain qui reprenait dans le but… juste après que Mme Edwards a sifflé pc. Charlet, revenu de blessure et au poste, envoyait un obus dans le filet latéral (1-1). Le match pouvait enfin commencer croyait-on, mais ce sont les Irlandais qui allaient se créer deux énormes occasions à une minute du terme du premier quart, avec une première intervention de Vandenbroucke, puis le poteau gauche qui sauvait le Wat’. Tout cela devenait un peu énervant et malgré une bonne domination waterlootoise en début de deuxième quart, il faut attendre la 23e minute et un press de Rogeau pour voir le Wat’obtenir un deuxième pc, mal négocié et finalement repoussé par la défense.

Les choses n’étaient pas faciles pour les Belges qui obtenaient tout de même un 3e pc à la 20e : cette fois-ci, c’est le gant du gardien qui détournait l’envoi de Charlet. Ce même gardien qui allait également repousser un violent envoi en revers de Wilbers. À la 29e minute, sur une contre-attaque, McKee se jouait de Charlet et de Vandenbroucke pour inscrire un but en toute lucidité (1-2) : une douche froide pour le Watducks. Décevante première période au niveau du résultat. La seconde mi-temps débutait sur un coup de tonnerre avec un pc après 30 secondes : l’envoi était arrêté du pied par Dykmans (selon l’arbitre qui ne disposait pas de la vidéo) ; Vandenbroucke protestait, arguant que c’était lui qui avait stoppé le tir mais Mme Edwards ne changeait pas d’avis. Le gardien waterlootois arrêtait l’envoi : ouf ! Le Wat’repartait à l’attaque et sur une phase à gauche du but, Wilbers envoyait un revers d’un angle fermé qui claquait dans le but (2-2).

À la 38e, Dumont recevait un long flick de Charlet : il centrait et Depelsenaire plongeait pour dévier la balle au-dessus du gardien (3-2). À la 40e, nouveau pc pour le Wat’, mal bloqué, mais nouvelle chance pour Charlet qui se montrait intraitable (4-2). La rencontre devenait beaucoup plus ouverte depuis quelques minutes et les choses étaient beaucoup plus faciles pour les hommes de Jean Willems. Les Irlandais ne se décourageaient pas et forçaient deux pc en fin de 3e quart. Repoussés. La rencontre était relancée à la 46e sur le 5e pc irlandais dévié dans le plafond par Rowe (4-3) ; le Watducks reculait devant la pression irlandaise. Charlet devait dégager dans le paquet à la 40e, Vandenbroucke 30 secondes plus tard : le danger était constant, il fallait remonter le terrain. Ce que firent Rogeau et Depelsenaire à la 53e minute (5-3) : le Wat’pouvait souffler. La rencontre se terminait avec un dernier pc (à 2 secondes du terme) pour Bandbridge : inefficace. Le Waterloo Ducks s’en tirait finalement bien face à un adversaire qu’il ne fallait pas sous-estimer.

Watducks : Vandenbroucke ; Van Marcke, Charlet, Willems, Van Oost ; Dumont, Sidler, Curty ; Ghislain, Depelsenaire, Rogeau ; puis Dykmans, Wilbers, Petit, Langendries, Van de Kerckhof et Hertschap

Banbridge : Roleston, Whiterow, Tinney, J. McKee, Brown, Moffett, C. Rowe, Cowan, L. Rowe, Farson, MLagee, puis Baxter, McShane, J. Rowe, Finlay, Dobson, M. McKee

Arbitres : Mme Rebecca Edwards (Ang) et Ole Ingwersen (All)

Cartes vertes : 3e Van Marcke, 18e Ghislain, 20e Magee

Carte jaune : 43e Sidler

Les buts : 3e L. Rowe sur pc (0-1), 13e Charlet sur pc (1-1), 29e J. McKee (1-2), 37e Wilbers (2-2), 39e Depelsenaire (3-2), 40e Charlet sur pc (4-2), 46e L. Rowe sur pc (4-3), 53e Depelsenaire (5-3) Penalty corner : Watducks 2/5 et Banbridge 2/7