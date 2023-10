EHL Royal Léopold Club - Harvestehuder : 1-0 un succès mérité dans un match tactique très fermé

Le 1e quart ne restera pas dans les annales les 2 équipes s’observant sans prendre de risque. De nombreuses petites fautes d’antijeu et un arbitrage trop pointilleux ont fait de ce 1e quart un jeu haché. Une grosse occasion pour les Allemands à la 3e Henet intervenant avec autorité devant Körper empêchait l’ouverture du score.

Le Léo laissait la possession aux Allemands et jouait bas sans trop inquiéter les relances teutonnes. Dès la 10e , le match changea d’âme. Les Ucclois se mirent à jouer plus haut et les joueurs d’Harvestehuder étaient clairement mis en difficulté.

A la 12e, 1e grosse occasion, sur une belle construction Baumgarten-Boon sur l’aile droite un beau centre voyait Englebert se heurter au gardien allemand Brinkman qui devait encore s’employer sur un beau tir de Tom Boon une minute plus tard.

A la 18e sur le 1e pc, Boon ouvrait méritoirement la marque. Le jeu des Ucclois se libérait et ils s’offrirent encore quelques possibilités dans de belles reconversions. Henet assistait à ce 2e quart comme spectateur. Il y avait de plus en plus de déchets dans le jeu des adversaires de plus en plus gênés par la belle organisation léonine.

A la 29e Englebert isolé par une lumineuse ouverture de Cuvelier aurait pu faire mieux. Brinkman sortait le 2e pc des Bruxellois qui auraient pu bénéficier d’un nouveau pc pour sortie volontaire de la balle sur la ligne de fond.

Les Bruxellois ne concédaient plus rien et mieux Englebert très remuant obligeait Brinkman à intervenir le long de la ligne. Henet sortait le 1e pc des Allemands et nous étions à la 36e La rencontre devenait plus brouillonne. A certains moments on trouvait jusqu’à 6 ou 7 joueurs dans un coin sur une surface de 15 m2. Et le Léo gérait sereinement son match grâce à sa belle organisation défensive.

A la 44e Boon isolait Baumgarten qui croisait trop son tir. Henet se mettait en évidence à 10 minutes du terme d’une belle intervention sur Ntuli qui avait été isolé dans le cercle sur une balle profonde déviée. Le temps passait et sur certaines phases on ne trouvait que 2 joueurs teutons entourés de 8 joueurs du Léo.

Les Allemands ne trouvaient clairement pas la clé. A la 59e lors d’une dernière phase confuse devant Henet la balle était rageusement dégagée par John Verdussen. Après cette victoire, rendez-vous demain contre Post