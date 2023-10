L’EHL ne laisse aucun droit à l’erreur avec cette formule d’un KKO 16 en deux rounds sur trois jours. Le Watucks s’est fait piéger là où le Léopold a brillé de mille feux. Les Ucclois ont d’abord montré un nouveau visage en verrouillant en défense samedi face aux Allemands d’Harvestehuder avant de battre les Autrichiens de Post au terme d’un match moins maîtrisé.

“Nous avons mérité de remporter ces deux rencontres”, nous confie Agus Corradini, un entraîneur fier du devoir accompli. “Nous avions visionné les cinq matchs de championnat des Allemands. Nous avions un bon plan qui a été très bien exécuté. Les joueurs ont été parfaits. Comme je vous le disais avant de partir à Barcelone, il faut être capable de remporter des matchs 1-0. Il ne sert à rien d’attaquer dans tous les sens. Nous avons bien géré ce premier match.”

Deux clubs belges en quarts de finale

Dimanche, les Ucclois ont confondu vitesse et précipitation face aux Autrichiens de Post. “Nous voulions marquer le troisième avant le premier, résume-t-il. Nous étions plus nerveux. Nous avons voulu imposer nos qualités. En deuxième mi-temps, les gars étaient plus patients. J’ai apprécié tout au long de cette aventure l’attitude professionnelle de mon groupe tant sur qu’en dehors du terrain. Cette qualification n’est pas une formalité. Le Watducks et Bloemendaal ont été sortis. Il faut qu’on tourne cette page européenne pour nous concentrer sur le championnat de Belgique. Ces deux succès ne nous garantissent pas une victoire dimanche prochain contre l’Herakles. Je suis triste pour le hockey belge car le Watducks aurait pu se qualifier aussi. Sans ses deux cartes, je crois qu’il passait contre les Anglais. Nous serons en quart avec Gand. Le titre ? Nous essayerons d’abord de passer le quart de finale contre un des quatre champions nationaux.”

Ce sera sans le Watducks. Après un succès spectaculaire (5-3) vendredi contre les Irlandais de Banbridge, le Watducks s’est incliné contre les Anglais d’Old Georgians (2-3). Champions d’Europe en 2019, les Brabançons, trop laxistes en défense, ont mal négocié le dernier quart-temps dimanche. Pour rappel, quatre clubs se sont qualifiés pour les quarts ce week-end : Kampong, Old Georgians, le Léopold et Real Club Polo. Ils rejoignent quatre équipes qui s’étaient directement qualifiées en remportant leur championnat national : la Gantoise, Pinoké, Rot-Weiss Cologne et Campo Madrid.

EHL KO 16 (à Barcelone)

Samedi

Watducks – Banbridge (Irl) 5-3

3e Rowe (0-1), 13e Charlet (1-1), 29e McKee (1-2), 37e Rogeau (2-2), 39e Depelsenaire (3-2), 40e Charlet (4-2), 47e Rowe (4-3), 56e Depelsenaire (5-3)

Léopold – Harvestehuder (All) 1-0

18e Boon (1-0)

Dimanche

Watducks – Old Georgians (Ang) 2-3

22e Charlet (1-0), 26e Ward (1-1), 37e Charlet (2-1), 40e Forsyth (2-2), 49e Proctor (2-3)

Léopold – Post SV (Aut) 3-1

5e Boon (1-0), 15e Scholz (1-1), 40e De Trez (2-1), 48e A. Verdussen (3-1)