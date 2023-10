ION Hockey League : les Étoilés en quête d’un nouvel éclat

À Evere, personne n’envisage une seconde ce scénario. Les Étoilés viennent de signer une première victoire dimanche sur le terrain du Victory. Ce déplacement à Uccle tombe au bon moment. “En début de saison, nous avons appris lors de nos matchs contre les gros bras comme Gand, le Dragons et le Watducks. Puis, nous avions prévu de 'faire quelque chose' face au Daring, à l’Herakles et au Victory.” Un partage contre les Molenbeekois, une courte défaite contre les Lierrois et un succès à Edegem ont lancé la moisson de points des Shérifs. “Durant le mois de septembre, le groupe a payé cash chaque erreur”, confie l’expérimenté Grégory Gucassoff. “Sur un plan tactique, nous avons aussi appris que nos adversaires étaient capables de modifier les plans en cours de match. Un mauvais contrôle ou une passe aléatoire offrent une occasion de but. Enfin, physiquement, nous n’avons pas le temps de discuter car le temps de réaction doit être très rapide.”

Ancien joueur de Louvain, de l’Antwerp et du Daring, Grégory Gucassoff, 38 ans, a passé l’âge d’avoir peur sur le terrain. “J’ai déjà joué de nombreuses saisons en DH, mais le jeu va plus vite. Je vois que nous n’avons jamais été complètement dépassés sur tout un match. On suit le rythme. Le White ne fait pas de la figuration. Nous cherchons tout le temps à produire du jeu.” Sa détermination n’a pas pris de ride. “Je n’ai aucun secret. Une bonne hygiène de vie, une envie de jouer et du plaisir, autant de carburant”, dit le libero. “J’aide les milieux, mais je suis plus proche de ma défense. Je travaille plus sur mon placement. Je parcours encore 7 à 8 km durant un match.”

Face à Uccle Sport, la peur de mal faire pourrait crisper certains sticks. “Ils ont plus de rythme que nous en DH.” Lors des 20 dernières années, le matricule bruxellois a passé plus de temps en D1 – avec un passage en D2 – qu’en Division Honneur. 'Greg' est le maillon entre le White de 2001 avec Marc Coudron, Jean Willems ou encore Robert Gucassoff et celui de 2023. “Le White Star est riche d’une grande histoire. Certains départs ont revu les ambitions à la baisse. Le puzzle se remet petit à petit, mais le budget reste limité. Nous voulons garder des finances saines.”

Le noyau est composé de joueurs du cru, de jeunes Belges et de quelques étrangers comme Reynaud, Grandchamp, Harte ou encore Moretto. “Nous avons un noyau stable ces dernières années.”

En bord de terrain, il peut compter sur l’appui de sa tribu. Le hockey et la famille Gucassoff, c’est une affaire qui roule. “Ma grand-mère a été juge-arbitre. Mon grand-père Nicolas a joué et arbitré. Leurs trois enfants – Alexandre, Nadia et Robert – ont tous joué au hockey.” Les clubs bruxellois (Uccle Sport, White Star, Léopold, Racing, Rasante et Baudouin) hébergent la famille depuis longtemps. “Mon papa Robert a porté le maillot de l’équipe nationale durant 212 sélections. Il a été Stick d’or. Il lui manque les Jeux olympiques. Il a arrêté en 1994.” Grégory Gucassoff a poussé le rêve plus loin en participant aux JO de Pékin en 2008. Robert Gucassoff a transmis le virus à tous ses enfants, Jessica, Grégory et Larissa sans omettre leurs cousins, Benjamin et l’ancien gardien des Red Lions qui joue toujours au Racing, Jérémy. La jeune génération, qui évolue en U7 et U10, portera haut les couleurs de cette famille historique. Sa fille Emma, la petite dernière, n’a que 8 mois, mais Greg et sa maman ont hâte de la voir courir avec un stick en main.

Grégory Gucassoff et sa fille de 8 mois, Emma.

Le programme du week-end

Braxgata - Dragons Di 15 h

Orée - Racing Di 15 h

Uccle Sport - White Star Di 15 h

Victory - Daring Di 15 h

Herakles - Léopold Di 15 h

Watducks - Gantoise Di 15 h 45

Le classement

1. Léopold 5 4 1 0 18 7 13

2. Braxgata 6 3 2 1 16 13 11

3. Herakles 6 3 2 1 13 10 11

4. Gantoise 6 3 0 3 22 16 9

5. Orée 6 2 3 1 15 13 9

6. Racing 6 2 2 2 17 16 8

7. Daring 6 2 2 2 11 14 8

8. Watducks 5 2 1 2 15 8 7

9. Dragons 6 2 1 3 14 10 7

10. Uccle Sport 6 1 3 2 10 16 6

11. White Star 6 1 1 4 8 24 4

12. Victory 6 0 2 4 10 22 2

Belfius Hockey League, 7e journée

Louvain - Antwerp Di 12 h

Wellington - Racing Di 12 h

Watducks - Gantoise Di 12 h

Victory - Pingouin Di 12 h

Herakles - Léopold Di 12 h

Braxgata - Dragons Di 12 h

Le classement

1. Gantoise 6 5 0 1 18 8 15

2. Braxgata 6 4 2 0 9 2 14

3. Antwerp 6 4 0 2 14 9 12

4. Dragons 6 3 1 2 14 9 10

5. Watducks 6 3 1 2 10 9 10

6. Louvain 6 3 0 3 10 10 9

7. Herakles 6 2 2 2 12 11 8

8. Wellington 6 2 2 2 9 11 8

9. Racing 6 2 1 3 9 12 7

10. Victory 6 2 0 4 9 13 6

11. Léopold 6 0 2 4 5 11 2

12. Pingouin 6 0 1 5 6 20 1