Ligot : “Un deuxième quart catastrophique”

Parc – A. Anderlecht 2-6

Le Parc n’a pas pesé assez lourd pour inquiéter réellement l’Amicale Anderlecht. Durant le premier quart, il s’est montré réaliste pour marquer le premier but. Et c’est tout. “Le score est dur”, commence Eliott Ligot. “Pour une fois, nous avons marqué en premier. On gère pas trop mal ce premier quart.”

Puis, vient le deuxième quart qui a été à sens unique. Le score passe de 1-1 à 1-4. "Nous avons été catastrophiques”, confirme le joueur du Parc. Nous commettons des erreurs stupides. D’ailleurs, sur les six goals encaissés, nous mettons trois autobuts. En deuxième mi-temps, nous revenons un peu, mais nous avions trop de retard au marquoir. Je n’ai pas l’impression que nous sommes dépassés dans le jeu. Nous ne sommes pas en dessous. Mais, nous perdons chaque semaine. C’est notre réalité. Nous avons zéro point. Nos adversaires sont souvent plus efficaces. La situation est frustrante. En plus, notre calendrier n’est pas simple. On ne s’attend pas à faire des folies. Le groupe reste positif.”

Positif, l’Amicale Anderlecht l’était aussi. Les Bruxellois ont signé un joli carton pour prendre trois points mérités. L’entraîneur ne cachait pas sa joie, mais il veut encore aider ce groupe à grandir. Gaby Garreta racontait. “Nous avons vraiment signé un très bon deuxième quart. On a dominé. On a tout fait en réalité. Le 3e quart était un peu plus brouillon. On dominait toujours. On met le 1-5. Le Parc a pressé plus haut. Nous avons pris une jaune étonnante. Mais, nous avons contrôlé le match qui était toujours assez brouillon dans le dernier quart. Je le répète. Ces trois points sont mérités.”

Desimpel : “On a fait un très grand match”

Louvain-la-Neuve – Indiana 0-2

Louvain-la-Neuve avait une belle carte à jouer en recevant l’Indiana, mais le film ne s’est pas déroulé dans leur sens. L’Indiana a sorti un gros match défensif et offensif pour ramener les trois points à Gand.

“Ce match était important car nous affrontions un concurrent direct”, rappelait le Gantois Pierre Desimpel. “Nous avons proposé un super match avec une bonne gestion et un beau contrôle. À la pause, le score était toujours de 0-0. Puis notre jeune Mattice Ruell a mis le premier but dans le 3e quart. Le deuxième est tombé dans la foulée. Nous avons concédé assez peu d’occasions. Je sens que le groupe est entré dans un bon état d’esprit. On se réjouit de voir la suite venir.”

LLN se devait, pour sa part, de rebondir après la défaite contre le Beerschot. “Ce match contre l’Indiana était super important”, confirme l’entraîneur Juane Garreta. “Nous avons bien commencé en dominant à la balle, mais nous n’avons pas créé de situations dangereuses. Ensuite, nous commençons à forcer en étant suffisant dans notre façon de jouer lors du deuxième quart. La rencontre était encore équilibrée. J’ai essayé de réveiller mes troupes afin qu’ils jouent comme au début du match. Nous commettons une erreur qui nous coûte le premier but. Puis, le deuxième but tombe. Notre manque de réalisme dans les 25 adverses ne nous donne rien au final. L’Indiana a très bien défendu et joué le contre. Nous sommes un peu frustrés ces dernières semaines car nous ne produisons pas le jeu que nous voulons. Courir chaque dimanche derrière le score devient fatigant. Nous traversons un mometum un peu négatif. La remise en question sera importante afin de montrer un autre visage de notre équipe. À nous de bosser, de garder l’humilité et de tout faire pour garder LLN dans le haut de classement. “

Brunet : “Trois points mérités”

Lara – Namur 1-3

Namur a grandi. Au fil des semaines, les Escargots ont trouvé une belle vitesse de croisière même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce test au Lara était intéressant pour les troupes de Manu Brunet. Si Le Lara est reparti avec un goût de trop peu, la victoire de Namur est cohérente.

“Le match était disputé”, débute Bertrand Lodewyckx. “À la pause, c’est toujours 0-0. Du banc, le match était agréable à suivre. Les occasions étaient rares, mais la balle circulait bien. À 0-1, on perd un peu le fil car le match se transforme en ping-pong. Nous réagissons bien en marquant le 1-1 sur pc. Sur une erreur de marquage dans le cercle, nous prenons le 1-2. Nous avons eu des occasions pour égaliser, mais le score passe à 1-3. Nous avons pressé haut. Ils ont profité des espaces en partant en contre. Namur a fait la différence en profitant plus des erreurs défensives. À Wavre, on progresse bien. Nous sommes un peu frustrés par le score. On aurait pu mieux faire sur pc offensif.”

Personne ne conteste la victoire des Namurois. Manu Brunet était satisfait par le contenu proposé par les Escargots. “En première mi-temps, nous avons plus fait le jeu qu’eux, mais le score était toujours de 0-0. Nous avons ensuite marqué et bien géré la possession. Ce succès est mérité. En face, le Lara est une belle équipe qui joue bien. Ce match n’a pas été simple.”

Goldberg : “Rien à redire si Malines prend un ou trois points”

Malines – Beerschot 2-3

Le Beerschot a été touché par Malines, mais pas coulé. Après sept journées de championnat, les Ours possèdent toujours le maximum de points. Pourtant, Malines aurait pu en prendre un ou trois. Après l’ouverture du score par le Bee, Malines a égalisé avant la pause. “Malines a mis le 2-1. Dix secondes plus tard, nous égalisons. Le troisième but tombe six ou sept minutes avant le coup de sifflet final. Nous avons eu plus d’entrées de cercle. Nous avons été plus dangereux. Leur gardien a sorti un grand match. Mais, on est d’accord que si le score avait été de 2-2 ou 3-2, il n’y avait pas grand-chose à redire. L’adversaire méritait mieux qu’une défaite. Je suis soulagé par ce succès”, conclut John Goldberg.

Du côté de Malines, la fierté d’avoir fait douter l’ogre de la division était présente. “Malheureusement, il n’y a pas eu de surprise”, confie Pieter Theuniers. “Nous sommes fiers du visage montré. Nous sommes très déçus de ne pas avoir pris un (ou plusieurs) points contre le Bee. Cela en dit long sur la qualité de notre jeu. Notre match a été solide. Nous avons refusé de juste défendre. Nous avons pu nous tester face à un gros adversaire. Nous avons pris le 0-1 sur une phase typique du Bee, une percée sur la baseline. Nous égalisons. Puis, sur un pc transformé en stroke, Romain Devillé marque le 2-1. Le Bee met tout de suite le 2-2. C’est dommage car le joueur ne fait pas les 5 mètres avant d’entrer dans le cercle. Les arbitres, qui ont bien géré le match, l’ont admis après la rencontre. Le match pouvait basculer des deux côtés. Finalement, c’est le Bee qui a mis le troisième but. Nous sommes surtout fiers de la qualité de notre jeu. Il y a eu match face au Bee.”

La semaine prochaine, le Beerschot reçoit l’Old Club, l’autre poids lourd invaincu cette saison. On salive déjà.

Dawance : “Un match catastrophique”

Old Club – Pingouin 3-2

Avant de se rendre au Beerschot, l’Old Club recevait le Pingouin dans un match très équilibré.

Les Nivellois ont à nouveau montré un beau fond de jeu, mais ils ont à nouveau perdu. Avec un point sur 21, ils sont en zone rouge. Le moral des troupes n’est pas au beau fixe. “On a fait un gros match aujourd’hui”, confie Jonathan Blockmans. “On a vraiment montré ce qu’on valait et on a fait peur à l’Old Club. On marque le 1-0 assez rapidement, on est en confiance et on prend un goal dix minutes après. Les Liégeois marquent encore après et on revient au score comme des guerriers. Un partage aurait été plus que représentatif de la physionomie de la rencontre. Mais, l’Old Club a obtenu un pc à 30 secondes de la fin. Le score passe à 3-2. On a vraiment fait peur à l’Old Club. On a vu que les Liégeois commençaient à s’énerver et que cela n’allait pas dans l’équipe. L’arbitrage a été correct même si certaines décisions peuvent être discutées. On reste optimiste malgré les résultats. La saison démarre pour nous et on va prendre des points dès la semaine prochaine.”

Les Liégeois ont souffert, mais ils n’ont pas rompu. Quand leur niveau n’est pas bon, ils peuvent compter sur leur pc offensif et leur gardien. “En match amical, nous avions pris un 6-0 face au Pingouin”, raconte Tom Dawance. “Nous nous méfions de cette équipe. Le plan, c’était de ne pas leur laisser le temps d’y croire. Après 45 secondes, ils mettent le 0-1. C’était mal parti. Lamalle a égalisé six minutes plus tard. La balle circule beaucoup dans le milieu. On met le 2-1 qui doit nous libérer. Eux, ils ont beaucoup de pc. Les occasions filent dans les deux cercles. Nous sommes piégés par une balle molle qui arrive au deuxième poteau. Le Pingouin égalise et célèbre ce point comme une victoire. On pousse dans les deux dernières minutes. Finalement, on obtient un pc, notre deuxième seulement. Ezequiel marque. On s’en sort bien car nous sortons un mauvais match face à une bonne équipe qui n’a rien à faire dans cette zone du classement. Nous sommes prêts pour le challenge du Bee. Le match n’a aucun enjeu car la formule du championnat est mal foutue. Nous préparons ce match depuis 10 jours. Last but not least, l’arbitrage face au Pingouin n’était pas digne de la D1. Les décisions étaient incompréhensibles, mais dans les deux sens.”

Schoenaers : “La différence ? La maturité”

Louvain – Antwerp 1-4

Louvain était sur une belle rampe de lancement ces dernières semaines, mais l’Antwerp a marqué un coup d’arrêt à la moisson des Universitaires. Le score ne reflète pas forcément le rapport de force à en croire les Louvanistes. “Nous avons vu que nous étions capables de nous mesurer à un adversaire de ce calibre”, dit Julien Schoenaers. Nous sommes déçus par le résultat, mais pas par notre fond de jeu. Nous avons l’impression d’avoir fait jeu égal avec l’Antwerp. La différence s’est jouée sur l’expérience. Dans notre cercle, nous avons donné des cadeaux. En plus, on a eu plus de mal à marquer que d’habitude. L’Antwerp possède quelques joueurs d’expérience qui font la différence. J’ai trouvé les arbitres sévères.”

À l’Antwerp, l’heure est à la bonne humeur. Ces trois points placent l’Antwerp sur le podium. “Nous sommes contents avec ce résultat”, confirme Niels Van Straaten. “Nous avons joué avec maturité. Nous mettons vite le 0-1. Ils ont quelques occasions, mais nous tenons bien. Ils marquent le 1-1. Après, nous avons pris le dessus en restant solide et stable. Nous sommes restés calmes même quand Louvain jouait très haut sur le terrain.”

Classement

1. Beerschot 7 7 0 0 35 12 21

2. Old Club 7 7 0 0 37 17 21

3. Antwerp 7 4 1 2 17 18 13

4. Malines 7 3 2 2 19 13 11

5. Indiana 7 3 2 2 14 13 11

6. Namur 7 3 1 3 22 20 10

7. Louvain 7 3 1 3 19 18 10

8. LLN 7 3 1 3 11 16 10

9. Anderlecht 7 2 1 4 21 25 7

10. Lara 7 1 2 4 12 21 5

11. Pingouin 7 0 1 6 13 21 1

12. Parc 7 0 0 7 6 32 0

La prochaine journée

A. Anderlecht – Louvain-la-Neuve Di 15 h

Namur – Louvain Di 15 h

Pingouin – Lara Di 15 h

Indiana – Malines Di 15h

Antwerp – Parc Di 15 h

Beerschot – Old Club Di 15 h