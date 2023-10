ION Hockey League : “Le Léo sera peut-être revanchard”

En raison de leur présence en EHL il y a deux semaines, le Watducks et le Léopold seront sur le pont ce jeudi à 20 h 30 pour disputer le match prévu lors de la sixième journée. Le Watducks ne pouvait pas espérer un meilleur moment pour affronter ce qui se fait de mieux en ION Hockey League depuis quelques années. En effet, les Brabançons ont tourné le dos à leur début de saison décevant. Malgré l’élimination en EHL, les Canards ont mûri à Barcelone. Durant la semaine européenne, les troupes de Jean Willems se sont regardées dans les yeux en mettant tout le projet sur la table. “Nous avons appris beaucoup”, confirme l’attaquant et Red Lion William Ghislain. “Nous avons mis en exergue la nécessité d’être plus solide aux niveaux technique et mental. Nous avons haussé notre confiance.”